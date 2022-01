https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ceremonia religiosa "mixta" Filtraron nuevos detalles sobre el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner Los invitados no podrán ingresar al evento con teléfonos celulares. Además, todos deberán realizarse un test de coronavirus.

Este sábado será el gran día: Stefi Roitman y Ricky Montaner daran "el sí" en el altar. La pareja eligió celebrarlo en Argentina y se espera que sea una de las bodas del año.

Para mantener al máximo la privacidad, trascendió que la familia Montaner impuso un pacto de confidencialidad que hasta la misma novia tuvo que firmar, para que no se filtren más datos del evento a la prensa.

Luego de muchos meses de expectativa, en las últimas semanas comenzó a aumentar la curiosidad por saber detalles de la boda. En "Intrusos", Maite Peñoñori adelantó que la ceremonia se llevará a cabo en la estancia "El Dok", por la zona de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al dinero, reveló que "el salón peladito cuesta 600 mil pesos, sin cubierto, sin nada. Y el cubierto me dijeron que sale de 20 mil pesos para arriba, dependiendo qué elegís". Además, informó que para la fiesta habrá entre 400 y 600 invitados y por protocolo todos serán testeados ante la suba de casos de coronavirus.

La ex panelista de "Los Ángeles de la Mañana" también adelantó que los asistentes no podrán ingresar al predio con sus celulares y los deberán dejar guardados en unos lockers para no tomar imágenes o videos del festejo.

Por otro lado, como la familia de la influencer es judía y la del hijo de Ricardo Montaner es evangelista, se supo que la ceremonia religiosa será mixta. A la noche, todos bailarán al ritmo de la música de tres DJs de renombre que irán rotando y la velada contará con la presentación de tres bandas en vivo, de las que todavía no se sabe el género o los integrantes.

Como looks de la noche, la nueva panelista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares indicó que Roitman tendrá tres cambios durante el casamiento, y que el diseñador de su vestido será Justo Ocampo