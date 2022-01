https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eliminatorias Sudamericanas Sin De la Cruz y con Sebastián Sosa, Alonso dio su primera lista como DT de Uruguay Los 50 jugadores "reservados" por el DT "charrúa" tienen como objetivo la doble fecha en donde se medirá con Paraguay (visitante) y Venezuela (local). Los 50 jugadores "reservados" por el DT "charrúa" tienen como objetivo la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en donde se medirá con Paraguay (visitante) y Venezuela (local).

El entrenador Diego Alonso dio a conocer su primer lista de "reservados" de la Selección uruguaya para las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, sin la presencia de Nicolás De la Cruz, pero con el arquero Sebastián Sosa.

Por ahora el equipo "celeste" está fuera de los puestos de clasificación al Mundial, y necesita imperiosamente sumar de a tres si quiere, al menos, conseguir el Repechaje, dado que quedan dos lugares de los cuatro de acceso directo, que se los apropiaron Brasil y Argentina.

Uno de los grandes ausentes es Nicolás De la Cruz, ya que el jugador de River aún no se recupera de su lesión, y de hecho no iniciará la pretemporada a las órdenes de Marcelo Gallardo, hasta tanto no esté recuperado por completo. De la Cruz lleva una larga inactividad debido a la trombosis que sufrió en una de sus piernas y que lo obligó a detener su actividad en octubre pasado.

Una de las sorpresas de la nómina que dio a conocer la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue la inclusión de Sebastián Sosa, quien no estaba siendo tenido en cuenta durante el ciclo del "Maestro" Oscar Tabárez. El arquero tuvo un buen año en Independiente, y aún no definió su futuro ya que su pase pertenece a Mazatlan de México, y las alternativas que maneja es seguir en el "rojo" o bien continuar en Nacional de su país.

La lista de preseleccionados incluye a: Sergio Rochet, Sebastián Sosa, Martín Campaña, Guillermo De Amores, Kevin Dawson, Santiago Mele, Nicolás Vikonis, Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Bruno Méndez, Giovanni González, Joaquín Piquerez, Martín Cáceres, Matías Viña, Guillermo Varela, Damián Suárez, Mathías Olivera, Alfonso Espino, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Agustín Oliveros y Leandro Cabrera.

Los otros son: Matías Vecino, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, César Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Fernando Gorriarán, Manuel Ugarte, Mauro Arambarri, Gastón Pereiro, Santiago Rodríguez, Martín Satriano, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Brian Ocampo, Luis Suárez, Edinson Cavani, Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez, Maxi Gómez, Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez, Nicolás López, Cristhian Stuani, Federico Martínez y Diego Rossi.

