https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 08.01.2022 - Última actualización - 8:29

4:06

Este sábado cumple 74 años una de las instituciones señeras de la Liga Santafesina, cuna de grandes futbolistas que supieron brillar a nivel nacional e internacional.

¡Salud, "Lagunero"! Ciclón Racing y la celebración de ser y crecer Este sábado cumple 74 años una de las instituciones señeras de la Liga Santafesina, cuna de grandes futbolistas que supieron brillar a nivel nacional e internacional. Este sábado cumple 74 años una de las instituciones señeras de la Liga Santafesina, cuna de grandes futbolistas que supieron brillar a nivel nacional e internacional.

Por Javier Díaz

Este sábado cumple 74 años de vida el club Ciclón Racing, una de las entidades más tradicionales de la Liga Santafesina de Fútbol. La historia marca su nacimiento un 8 de enero de 1948 a partir de la conjunción de dos equipos de aquella época que se dedicaban al baby fútbol: Racing y El Ciclón.

Los memoriosos que desde aquellos años se fueron encargando de hacer llegar el boca a boca hasta nuestros días, cuentan que entre ellos se repartían todos los torneos que se disputaban por entonces y sus integrantes decidieron unirse para formar un club poderoso.

Los hermanos sean unidos, y así fue de allí en más. La primera ubicación elegida para constituir una sede fue la intersección de las calles Belgrano y Chacabuco. En ese lugar se realizaban actividades sociales porque el fútbol todavía no era la actividad primordial.

Sin embargo aquellos precursores de Racing y El Ciclón necesitaban seguir defendiendo aquel prestigio ganado en el rectángulo de juego. Entonces alquilaban la cancha del Sindicato de Agua y Energía para despuntar el vicio de jugar a la pelota. Eran tiempos en los que sobresalían los apellidos Geller, Hediger, Bianchi, Gurpide y Boetti, entre otros. Varios de ellos atravesaron la historia del club durante varias etapas.

En 1973 la sede se mudó a Juan del Campillo entre Las Heras y Alvear. El cambio de ubicación no transformó la idiosincrasia del club, que continuó dedicándose de manera fuerte a lo social. Entonces aparecieron los "asaltos de carnaval" que hicieron famoso al club.

Fue una etapa de transición hasta que llegó el momento de la mudanza definitiva al emplazamiento actual, en Riobamba y French, bien pegadito a la Laguna Setúbal. Allí se fue montando el campo de deportes "8 de Enero" tal como lo conocemos hoy. El paso del tiempo lo llevó a ganarse el mote de "Lagunero", precisamente por la ubicación elegida.

Para llegar a la realidad de hoy, debió transcurrir mucho tiempo y todavía más trabajo incansable de gente esforzada y desinteresada. De aquel cuasi descampado en el que había dos arcos y poco más -apenas algunos árboles detrás de los cuales se cambiaban los jugadores- a este coqueto predio de primer nivel que nada tiene para envidiar a otros de la ciudad y la región.

Primero fueron las luminarias, un sueño que tuvieron muchos de los actuales directivos y que pudieron ver plasmado en la realidad en junio de 2013. Y luego las gradas, que se levantaron dos años más tarde y se inauguraron justamente para un nuevo aniversario de la entidad lagunera. El sueño cumplido de un club que crece.

Casa de grandes

Cada 8 de enero implica un día muy importante para esta gran institución, por la que ha pasado una innumerable cantidad de jugadores. Sus principales directivos se reconocen como un club pequeño -en comparación con otros de la ciudad- pero eso no los achica. Desde hace muchos años se vienen realizando obras para crecer cada día. "Damos el paso como nos da la pierna, por eso nunca nos metemos en algo que no podemos cumplir", es la frase de cabecera de Liria Salemi y parece ser una receta que no falla.

Liria forma parte de un grupo de trabajo que es una verdadera familia y que hace un tiempo importante trabaja y vive por y para el club. Martín y Juan la acompañan, junto al presidente Ariel Gomila y el siempre presente "Coco" Rafael Suárez, nombres conocidos en la entidad "lagunera".

La felicidad de esa gente está en las pequeñas grandes cosas que van más allá de lo estrictamente deportivo. Es la satisfacción de hacer un aporte -grande o pequeño, cada quien lo juzgará- para que haya menos chicos en la calle y tratar de evitar que caigan en el flagelo de la droga. Somos un club querido y la gente nos lo hace notar. Tal vez se llame cumplimiento, tal vez trabajo; esta comisión tiene gente que no le escapa al trabajo.

Esa es una tradición del club. Los "viejos" de Ciclón hacían lo mismo: Boetti y Nico Geller, solo por nombrar a dos, son testimonio de ello.

Gracias a la labor de ellos y de muchísimos más, de los de antes y los de ahora, la comunidad de Ciclón Racing puede inflar el pecho de orgullo y decir que es la cuna de enormes jugadores como Seba Battaglia, campeón de todo con Boca; "Tito" Ramírez, que hace pocos años le hizo el honor de volver a vestir la camiseta; de Ignacio Canuto, por nombrar a los más recientes. Son los chicos que siguieron el legado de la famosa delantera del '63, que fue vendida a Colón, y marcaron el camino para los que vendrán.

Una costumbre de verano

El tradicional torneo de verano "Tiburón Lagunero", en su octava edición, se llevará a cabo a partir del 24 de enero y contará con la presencia de 10 equipos. La final está programada para el domingo 13 de febrero, es decir el fin de semana previo al inicio del certamen oficial de la Liga.

En esta oportunidad, el campeonato amistoso pondrá en juego la Copa Diario El Litoral y la ocasión servirá para que los dirigentes de Ciclón Racing y Náutico El Quillá le rindan un sentido homenaje a Federico Caputto, quien participara de cada edición con la entrega del máximo trofeo al campeón del certamen veraniego.

Los clubes confirmados ya garantizan un éxito rotundo en cuanto a calidad de juego. Unión, Nacional, La Salle, Gimnasia, Ateneo, Argentino (San Carlos), Sp. Guadalupe, Newell's y los organizadores, Ciclón Racing y El Quillá, competirán por la copa.

Habrá acción los lunes, miércoles (con dos partidos cada día, a las 20 y 22 horas) y los viernes serán de jornada ampliada: tres encuentros a las 18, 20 y 22 horas. El formato de disputa será el habitual. Habrá dos zonas de cinco equipos cada una en la que jugarán todos contra todos, los dos primeros jugarán la final y los dos segundos definirán el 3er. y 4to. puesto. Los partidos durarán 90 minutos y serán dirigidos por árbitros de la Liga.

Ya está todo dado para que haya fútbol del bueno en las instalaciones de Ciclón Racing. Sólo falta la presentación formal del torneo y el sorteo de las zonas, ceremonia prevista para el próximo martes a las 21 en El Quillá.