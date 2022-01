https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.01.2022 - Última actualización - 12:47

En principio sería el 17 con Nacional en Parque Central y el 19 con Peñarol en el Estadio Supicci de Colonia. "La semana que viene, si siguen los contagios, pueden bajarse los cruces", dicen desde Montevideo.

El Covid pone en peligro los dos partidos Unión: "por ahora" se juegan los amistosos en Uruguay pero... En principio sería el 17 con Nacional en Parque Central y el 19 con Peñarol en el Estadio Supicci de Colonia. "La semana que viene, si siguen los contagios, pueden bajarse los cruces", dicen desde Montevideo. En principio sería el 17 con Nacional en Parque Central y el 19 con Peñarol en el Estadio Supicci de Colonia. "La semana que viene, si siguen los contagios, pueden bajarse los cruces", dicen desde Montevideo.

Desde la empresa televisiva Tenfield (algo así como la TyC Sports de Uruguay) confirmaron ante la consulta de El Litoral que "entre lunes y martes" se tomará una decisión respecto de qué ocurrirá con la grilla de amistosos internacionales de verano, entre ellos Nacional-Unión de Santa Fe en el Parque Central y Peñarol-Unión en Colonia. "Muchos equipos del extranjero se fueron bajando por los contagios. No está fácil la cosa acá en el Uruguay", explicaron a este diario.



Para tener una idea de cómo están los dos primeros rivales del Unión de Gustavo Munúa en este 2022. Por un lado, en Peñarol de Montevideo nueve jugadores dieron positivo de COVID-19, según informó la sanidad del club: Jairo O’Neill, Agustín Alvarez Wallace, Pablo Ceppelini, Kevin Lewis, Matías De Los Santos, Agustín Alvarez Martínez, Ignacio Laquintana, Máximo Alonso y Facundo Torres.



"Todos los jugadores se encuentran cumpliendo los protocolos sanitarios dispuestos por las autoridades en sus respectivos domicilios", se aclara desde las redes oficiales de Peñarol de Montevideo.



En este actual contexto que se vive en Uruguay con el crecimiento exponencial de contagios de coronavirus se originó una reacción inmediata de Nacional para solicitar a la AUF que se dé marcha atrás en la determinación de no renovar las normas Covid-19.



Como se sabe, el Consejo del Fútbol Profesional decidió recientemente que aquellas normas Covid-19 implementadas en las últimas dos temporadas, que entre otras cosas permitía la realización de cinco cambios en tres ventanas y la utilización de un banco de suplentes con diez hombres, no fuesen utilizadas en la temporada 2022.



Aunque la FIFA tiene en estudio la confirmación de esa variante reglamentaria, por la cual podría quedar ya definitivamente instalada regla de las cinco modificaciones, en Uruguay se determinó seguir los lineamientos de Conmebol.



El prestigioso Diario El País, de Montevideo, informó este sábado que "por tercer día consecutivo, Uruguay rompió el récord de nuevos casos de covid-19 y la variante ómicron no da tregua. La dimensión que está teniendo el aumento de casos es mundial y la vacunación parece jugar su parte al evitar que la ola de contagios se traduzca en más internaciones y muertes. A pesar de haber confirmado la presencia de ómicron, el Ministerio de Salud Pública (MSP) no especificó aún cuáles son los departamentos en los que se hallaron los 44 casos iniciales que hoy seguramente ya se hayan multiplicado".



Por lo tanto, si bien Nacional de Montevideo-Unión de Santa Fe está programado para el lunes 17 de enero en el Parque Central y Peñarol-Unión de Santa Fe aparece en grilla el miércoles 19 de enero en el Estadio Supicci de Colonia (los dos juegos con TV desde las 21.30), entre lunes y martes se tomará una decisión de fondo.



Hay que recordar que la idea originaria de Unión, luego de completar los primeros diez días en Casasol, era instalarse una semana en la República Oriental del Uruguay para medirse allí con los dos grandes del fútbol charrúa (Nacional y Peñarol) y sumar un tercer amistoso más (primero se habló de la Universidad César Vallejo de Perú y luego de Olimpia de Paraguay).

"Por ahora los partidos se juegan y están en grilla de TV. Pero en las próximas horas puede haber novedades. Incluso hubo equipos de Argentina que ya se bajaron y no vienen", explicaron a El Litoral desde Montevideo.

¿Por qué jugaría el Tate en Colonia?



En principio, si es que se confirma Peñarol-Unión de Santa Fe el miércoles 19 de enero a las 21.30, el escenario del cruce será en la ciudad de Colonia del Sacramento y no en Montevideo.



"Peñarol está en obras con el césped en su Estadio Campeón del Siglo en Montevideo", explicaron.



El Campus Municipal Alberto Suppici, donde jugaría el Tate si se confirma el juego con Peñarol, está en la ciudad de Colonia del Sacramento, Departamento de Colonia, perteneciente a la municipalidad de Colonia. Fue inaugurado en 1977 y su capacidad es para 15.000 personas.



El estadio es cedido para que Plaza Colonia oficie como locatario en el fútbol profesional. El estadio también recibe los partidos de la liga local e interdepartamental.



Además fue sede de torneos internacionales, como el Sudamericano Sub 20 de 2003, Sudamericano Sub 20 de 2015, Copa Libertadores Femenina de 2016, Copa Sudamericana 2016 y Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 17 de 2018.