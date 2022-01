Mariano Bonzzi asume el desafío de levantar a Pucará

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 08.01.2022 - Última actualización - 17:38

17:28

Se hace cargo de la dirección técnica con la clara misión de salvar al "Cacique" del descenso. "Vamos a buscar estar entre los ocho primeros", afirmó en su presentación.

Luego de la salida sorpresiva de Martin Rodrigo al mando del plantel de Primera División, comunicada el pasado 30 de diciembre, el Club Pucará puso en marcha la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico y rápidamente tuvo resultados. Un hombre de la casa fue el elegido y sin pérdida de tiempo se anunció de manera oficial: se trata de Mariano Bonzzi, quien ya estampó la firma para hacerse cargo del equipo con la clara premisa de escaparle al descenso.

El "Gringo" fue presentado por las autoridades del club junto a su equipo de colaboradores, conformado por Ramón Gamba y Cesar Espinoza como ayudantes de campo; Juan Martínez como preparador físico y Fredy Cañete como entrenador de arqueros. Además, el nuevo DT de Reserva será Alejandro Castro.

Con una difícil tarea por delante, Mariano Bonzzi regresó al lugar del que nunca se fue. Volvió a su casa y así lo expresó en diálogo con el encargado de prensa del club "cacique", Lorenzo Cabaña, durante su presentación formal.

Mariano "Gringo" Bonzzi, de vuelta una vez más al patio de tu cas, ¿cómo te sentís?

Para mí es una gran felicidad volver a este club al que le tengo un cariño muy especial. Estuve en 2012 trabajando en inferiores, me fui a Deportivo Aguas en 2014, volví en 2015 acá y desde allí siento que nunca más me fui. Porque si bien di un paso al costado en algunos momentos por cansancio, siempre estuve presente, cuando no trabajaba venía a ver los partidos. Estoy muy feliz de volver a trabajar acá.

Volviste, pero no para lograr el ascenso, sino evitar el descenso, agarrando a un club en una situación complicada…

Estas cosas no se eligen. Si bien por ahí uno busca otros horizontes, cuando Gabriel me habló no dude en venir, primero por el aprecio que le tengo al club y segundo por que me siento capacitado para estar acá, y poder sacar al equipo de esta situación.

Pucará tuvo un 2021 muy flojo, con tan solo cuatro victorias y dos técnicos en una temporada. ¿Cuáles serán los aspectos a mejorar para esta campaña?

La temporada pasada fue muy rara pero no hay excusas, porque todos los clubes sufrieron lo mismo. La pandemia cortó la planificación y muchos méritos que se habían logrado terminaron jugando en contra. Ojalá este rebrote no nos perjudique. Si bien ahora estamos en un momento de pico de contagios, también puede ser que los casos vuelvan a bajar de golpe. Esperemos que nos dé la posibilidad de trabajar y una vez logrado eso hay que darle para adelante, porque no darle continuidad al entrenamiento es complicado y perjudica a muchos jugadores. Esto es amateurismo no tenemos todas las condiciones que tiene un profesional y eso es contraproducente a la hora de competir.

Martín, el anterior DT, se vio obligado a subir chicos de categorías menores y de Reserva, porque a ciertos jugadores se les complicó entrenar. ¿Cuál es tu idea respecto a los jugadores del club?

El gran problema de las instituciones es la parte económica. Si querés traer a un jugador de un lugar en donde está cómodo en todos los sentidos, entonces es tu deber darle una ayuda económica para que también se sienta bien en tu club; y si no estás en condiciones de hacerlo, lo mejor es no traerlo. Por la situación en la que estamos nosotros, lo ideal sería tener un 80% de jugadores del club. Además de ahí nace el sentido de pertenencia. Pucará es una institución de la que históricamente surgieron muchos futbolistas que llegaron a Primera y nuestro deseo es darle esa posibilidad a todos, aunque hay que llevarlos de a poco.

Ya tenés un refuerzo como Franco Reynoso, ¿está en tus plantes traer algunos más?

Primero vamos a ver qué jugadores nos quedan y después decidiremos. De todas maneras no tenemos demasiado tiempo porque estamos en una situación atípica, ya que por lo general había siete u ocho semanas de pretemporada y este año sólo tendremos la mitad. Hay que moverse rápido en el mercado de pases si queremos traer gente. Sabemos que no será fácil convencer y traer jugadores cuando estás peleando el descenso. Nosotros vamos a buscar estar entre los ocho primeros puestos y para eso necesitamos de jugadores como Franco, como Gabriel Solís que es un profesional y como un par de delanteros importantes que intentaremos cerrar pronto.

Tenés un muy buen Cuerpo Técnico, y ahora más con la incorporación de Cesar Espinoza, un ex jugador tuyo…

Sí, así es. César estuvo conmigo en 2018 y es un muchacho que sabe mucho de esto; se va a sumar a Ramón que también es un gran DT y estuvo en la Reserva campeona cuando yo dirigí la Primera. Estoy muy contento con esta gente que me rodea, sé que podemos trabajar muy bien junto al profe Juan Martínez, a quien conozco hace un montón y es uno de los mejores, basta con decir que trabajó en Gimnasia, Cosmos y Unión. Tenemos buena gente para laburar y para esta pretemporada vamos a necesitar mucho de ellos. Nos sentimos cómodos con el grupo que armamos.

De atrás hacia adelante

El primer refuerzo con el que cuenta Mariano Bonzzi también es de la casa. Se trata del defensor central Franco Reynoso, quien hizo las categorías infantiles en Pucará y ahora cumplirá su deseo de jugar en la categoría mayor del "Cacique".

El zaguero de 24 años llegó proveniente de Cosmos, aunque el año pasado disputó la Liga Esperancina con Boca de Nelson. También hizo inferiores en Colón y vistió la camiseta de El Quillá.

Se autodefine como un defensor férreo para la marca, de buen juego aéreo y capacitado para salir jugando por abajo. Una incorporación importante para el "Gringo", que pretende armar a su equipo de atrás hacia adelante.