Murió Michael Lang, organizador del Festival de Woodstock de 1969

Tenía 77 años. Fue uno de los promotores del evento que marcó los 60. Además trabajó con Joe Cocker, Bruce Springsteen, Prince, Shakira, Madonna y Snoop Dogg, entre muchos otros.

Michael Lang, uno de los organizadores del mítico Festival de Woodstock en 1969, murió ayer a los 77 años en el hospital Sloan Kettering de Nueva York a raíz de un linfoma de Hodgkin, según informó un allegado al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Nacido en el barrio neoyorquino de Brooklyn, Lang comenzó a producir grandes conciertos a finales de los '60 hasta finalmente asociarse con Joel Rosenman y John Roberts para planificar el famoso encuentro musical de Woodstock, un festival que duró tres días y marcó un hito en la contracultura de la época.

La alineación de tres días incluyó íconos como Richie Havens, Santana, Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Sly and the Family Stone, The Who y Jimi Hendrix.

"Woodstock ofreció un entorno para que las personas se expresaran mejor. Probablemente fue el evento más pacífico de su tipo en la historia. Eso se debió a las expectativas y a lo que la gente quería crear allí", había manifestado en una entrevista ofrecida en 2019, cuando se cumplieron 50 años del festival.

Foto: Gentileza

"Reservé las tres bandas más populares en ese momento: Jefferson Airplane, Canned Heat y Creedence Clearwater Revival", dijo Lang a Billboard en 2019. "Eso nos dio credibilidad inmediata y se corrió la voz y, de repente, se hizo una bola de nieve. Luego comenzamos a agregar bandas a la izquierda y a la derecha", recordó.

Woodstock sigue siendo sinónimo de la década de los 60 y una referencia cultural. Lang también produjo las reediciones de 1994 y 1999, la cual reunió casi 400 mil personas y terminó en un escándalo: falta de baños, denuncias de violaciones, situación de violencia que terminaron en heridos y un desastre que registró el documental Woodstock '99: Peace, Love, and Rage.

En el último tiempo había trabajado en la organización de una reedición en 2019 que iba a celebrar los 50 años del original. Sin embargo, un par de semanas antes del comienzo de la venta de entradas los principales sponsors del festival decidieron retirarse, la sede debió cambiarse, el Estado de Nueva York retiró la habilitación y el evento finalmente quedó suspendido.

Foto: Gentileza

A pesar de ello, la actividad de este productor no se concentró solamente en la marca Woodstock, debido a que trabajó con diversos artistas de primera línea. En tal sentido, fue mánager de Joe Cocker -una de las revelaciones de Woodstock- a quien incluso acompañó a Buenos Aires cuando en los '70 el cantante se presentó en nuestro país.

También trabajó con Outkast, Prince, Missy Elliott, Snoop Dogg, Steely Dan, The Fugees, Wyclef Jean, Tarkan, Shakira, Madonna, Norah Jones, Marc Anthony, Twista, Dave Matthews, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Kid Rock, Red Hot Chili Peppers, Christina Aguilera, Linkin Park, Avril Lavigne por nombrar solamente alguna de las bandas que pasaron por sus manos.

La historia de Lang y su labor para llevar adelante el legendario festival pudo verse en el filme "Bienvenido a Woodstock", de Ang Lee, a través del personaje interpretado por el actor Jonathan Groff.