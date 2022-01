Michael Lang, quién fue y por qué falleció

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 09.01.2022 - Última actualización - 12:18

12:13

El promotor de espectáculos falleció en Nueva York tras una dura lucha contra un linforma de no Hodgkin. Será recordado por el mayor festival del rock

Michael Lang, cocreador y organizador del mítico Festival de Woodstock, celebrado en 1969 y que cambio para siempre la historia de la música. El falleció en la ciudad de Nueva York y, tal y como ha informado su portavoz, Michael Pagnotta, la causa ha sido una forma rada de linfoma no Hodgkin que le había sido diagnosticado hace tiempo.

La última vez que apareció en público fue muy poco antes de la celebración de ese 50 aniversario del festival que ya figura como la línea más importante del legado que deja. Una conmemoración que estuvo rodeada por la polémica de si debería o no realizarse una redición, medio siglo más tarde, de uno de los eventos que se recordarán por muchos años que pasen.

Foto: Gentileza

Festival de música Woodstock

Fue una congregación hippie con música de rock realizado desde el viernes 15 hasta la mañana del lunes 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, condado de Sullivan, estado de Nueva York; aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Wallkill, en el mismo estado de Nueva York, donde los pobladores, sin embargo, se opusieron.

Los organizadores también tuvieron la misma experiencia con la sede Saugerties, Nueva York, que había sido seleccionada mientras tanto. El escritor Elliot Tiber ayudó a negociar a los organizadores con el granjero Max Yasgur, para acoger al concierto en los terrenos de esa familia, 64 km al suroeste de Woodstock. Fue anunciado como "una exposición de Acuario: 3 días de paz y música" y también es conocido como Woodstock Rock Festival.

El festival se ha convertido en un momento fundamental en la historia de la música popular, así como un evento decisivo para la generación de la contracultura.

Foto: Gentileza

Treinta y dos actos tuvieron lugar durante el festival que congregó a unas 400 000 personas (500 000, sin embargo, se han declarado como asistentes)​

El evento fue registrado en el documental Woodstock: 3 days of peace & music, ganador de un premio Óscar;2​ así como en la banda sonora Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More. Se ha considerado como uno de los momentos clave de la historia de la música popular, así como el nexo para la consolidación definitiva de la contracultura de los años 1960.

Foto: Gentileza

Historia

Criado en uno de los barrios más míticos de la ciudad que nunca duerme como lo es Brooklyn, asistió a la universidad de esa Nueva York donde también ha pasado sus últimos días. Cursó esos estudios poco antes de tomar el camino al que se dedicaría toda su vida: el de la promoción de conciertos. Era finales de los 60 y su debut en el mundillo fue el Miami Pop Festival de 1968, que contó con Jimi Hendrix, Frank Zappa y John Lee Hooker, entre otros grandes nombres del rock de la época.

Su mudanza a una zona cercana a Woodstock, también en Nueva York, fue el germen para, años más tarde, poner en pie el festival más ambicioso que se recuerde. Junto con los cofundadores John Rosenman, Artie Kornfeld y John P. Roberts, pusieron en pie Woodstock, uno de los eventos más impactantes en la historia de la música, que atrajo a unas 400.000 personas a una granja -propiedad de Max Yasgur- en Bethel, Nueva York y cerrando la Autopista del Estado de Nueva York cuando los asistentes dejaron sus coches tirados y encontraron otros medios para llegar al recinto del festival.