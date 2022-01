Línea directa: "aumento de la TGI", "refrigeración en bares" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.01.2022 - Última actualización - 15:26

15:24

Aumento de la TGI y otros temas

UNA VECINA DE B° EL POZO

"Primeramente, gracias a El Litoral por este espacio y que tengan un excelente año 2022. Recurro a Lectores porque me llegó la TGI del año iniciado. Le digo a la Municipalidad que no voy a pagar ese impuesto, ya que nosotros no tenemos la limpieza de las cunetas, no nos cortan el pasto, ni nos dan la iluminación como corresponde. El vecindario se hace eco de esta situación. ¡Hasta un 50 % de aumento o más! A un vecino le llegó una boleta municipal de $ 6.000 ¡una barbaridad!, y ni sabe de qué es... Nadie explica nada... No sé qué pasará en otros barrios, pero aquí llegaron esas facturas a un alto costo. A este barrio solo nos tienen en cuenta para cobrarnos, pero para hacer obras nada de nada. Ni siquiera tapan los pozazos que tenemos. Los barrenderos de las calles brillan por su ausencia. Una vergüenza. Es más, le pedimos a El Litoral que tenga la gentileza de enviar a sus cronistas y puedan hacer una recorrida, inclusive con fotógrafos, y puedan constatarlo por ellos mismos. Le pueden preguntar a cualquier vecino que circule por las calles y le contará todos los problemas irresueltos que tenemos. Aquí los únicos que hacen algo por la limpieza y acondicionamiento de El Pozo son los chicos, hombres y mujeres de la vecinal, que son muy pocos y les pagan escasos pesos. Demasiado hacen. Yo no vivo en el centro comercial.... y para que limpien la cuadra tenemos que pedirle al coordinador, y luz (falta el poste) hace 4 años que no lo tenemos (esto es manzana 7) ¿Qué estaría pagando entonces? Le pedimos al diario su solidaridad como medio, ayudándonos en todos nuestros problemas, plasmándolos en sus páginas ¿Alguien puede hacer algo por nosotros? Esto es tierra de nadie".

***

Refrigeración en bares y restaurantes

UN SANTAFESINO

"Quiero expresar mi más enérgico desagrado por algunos empresarios de bares o restaurantes de nuestra ciudad. Conozco uno de Av. Freyre, que con el calor que hace no prende los acondicionadores de aire, cuando en realidad los tiene y funcionan; pero por tacaños no los encienden. Incluso los mozos que deben estar ahí soportando el calor que viene de la cocina, mientras van y vienen con las bandejas. ¿Cuánto más puede ganar el dueño o dueños de ese bar si no los prende? ¿Cuántas ventajas sacará respecto de otros negocios del ramo? Ser tacaño tiene su costo; es el desprecio de la gente. Y no es por el Covid, nada que ver. Una cosa es muy cierto: todo el dinero que algunos creen ganar amarreteando, se va por otro lado. Gracias a Dios no todos los empresarios gastronómicos son iguales. Hay otros que saben brindar un buen servicio a sus clientes".

***

Montañas de tierra que nos dejaron

VECINO DE B° CIUDADELA NORTE

"Hace un tiempo, la Municipalidad inició una obra en nuestra zona, en que hicieron unos tremendos pozos para colocar cañerías... Resulta que parece que ahora 'terminaron', pero la cuestión es que dejaron montañas de tierra frente a nuestros domicilios, hace más de 15 días. Es un mamarracho. Además no corresponde que dejen eso así. Esto es en Huergo y Juan Díaz de Solís al 5700. Cuando llueva esto se transformará en un chiquero. Realmente nuestro barrio está demasiado venido abajo. Nadie hace nada bueno por los vecinos. Creo que debemos ser un barrio discriminado porque somos gente trabajadora y humilde. En pleno año 2022 seguimos con calles de tierra, como en el 1800, hundidas por las ruedas de las camionetas y vehículos de gran porte que circulan y dejan sus huellas después de las lluvias. Cuando uno anda en auto por ahí, el rodado se bambolea de un lado a otro, y además lo destroza. Por lo menos hagan un ripiado, ¡¡algo!! Hagan sentirnos que somos seres humanos. Gracias al diario por su generoso aporte a los vecinos, con este espacio".

***

LLEGAN CARTAS

La vergüenza de nuestras calles: baches como cráteres

SEBASTIÁN AGUIAR

Los cráteres que sufrimos los automovilistas santafesinos siguen ahí, como testigos de la ciudad en decadencia que tenemos. ¡NADIE SE OCUPA, NO LOS ARREGLAN! Los sufrimos tanto los dueños de coches, como choferes de remises, taxis y demás vehículos, que debemos pagar dinerales para que nos arreglen los autos por los perjuicios ocasionados por tantos pozos, desniveles, etc. que hay en Santa Fe.

Como ejemplo cito las calles Uruguay y San Jerónimo: bien en la esquina hay unos pozos impresionantes. Después, si uno sigue por Uruguay antes de llegar a Arturo Illia, hay una tapa de cloaca que está muy hundida y también eso les afecta a los coches cuando pasamos.

Asimismo en la entrada del nuevo supercenter de la ruta 168 (el que ahora cambió su nombre, frente al barrio El Pozo): ahí hay pozazos que son eternos y nadie se ha ocupado todavía. Me pregunto ¿dónde están los respectivos responsables?

Otra tema que quiero resaltar es la falta de iluminación en la colectora que va del Puente Colgante a barrio El Pozo: desde la Facultad hasta el barrio están todas las luces apagadas. Hay noches que hay una oscuridad terrible, con la cantidad de vehículos que circulan por allí. No sé si es un problema de que se queman los focos o bien de circuito eléctrico, porque hay días que andan y otros no.

A su vez, en la entrada del barrio, en la intersección de calle Maradona y Jiménez Assua, donde hay una garita, hay una boca de tormenta que está muy hundida. Se ve que es un problema provocado por el alto tránsito, inclusive pesado de la zona, porque pasan todos los colectivos por ahí. Los vecinos les han puesto palos para hacer visible el hundimiento.

Pero a eso hay que repararlo señores funcionarios, a quienes les pagamos jugosos sueldos. Es un peligro que eso esté así. En cualquier momento sucederá un accidente.