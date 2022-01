Al menos 19 muertos y 63 heridos tras el incendio de un edificio en Nueva York

Al menos 19 personas murieron y 63 resultaron heridas después de que un incendio arrasara un edificio de apartamentos en el barrio neoyorquino de El Bronx, informó este domingo el alcalde Eric Adams.

Los medios de comunicación estadounidenses reportaron que hay varios niños entre los fallecidos. "Sabemos que tenemos 19 personas que están confirmadas como muertas, así como varias otras en estado crítico", dijo a CNN Adams, quien es alcalde desde hace apenas una semana.

El alcalde añadió que 63 personas resultaron heridas en el siniestro y apuntó que "este será uno de los peores incendios de nuestra historia". Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, informó el diario New York Times.

En Nueva York se teme que el número de víctimas aumente. Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego, que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero de un edificio de 19 plantas, en el corazón de El Bronx, según el departamento de bomberos de Nueva York (FDNY).

Vecinos narraron haber visto a residentes desesperados haciendo señas, aparentemente atrapados y sin posibilidades de escapar. "Era un caos", contó Goerge King, quien vive en el edificio adyacente. "He vivido aquí quince años y es la primera vez que veo algo así".

"Vi el humo, mucha gente estaba en pánico. Podías ver que nadie quería saltar del edificio. La gente estaba agitando los brazos desde las ventanas", agregó King. El fuego, que se "extendió por lo alto del edificio", dejó "víctimas en cada piso, en las escaleras", agregó el comisario del cuerpo de bomberos, Dan Nigro.

Imágenes divulgadas en la cuenta Twitter del FDNY muestran cómo llamas coronadas por una espesa columna de humo negro surgían de una ventana del segundo piso de este edificio de ladrillo marrón.

