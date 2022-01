https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.01.2022 - Última actualización - 4:14

4:12

Desde Grecia Insúa jugará en Vélez

El marcador de punta Emanuel Insúa llegará hoy a la Argentina y rápidamente cumplirá con los pasos necesarios para convertirse en refuerzo de Vélez, con miras al comienzo del torneo de la Liga profesional (LPF). El defensor, de 30 años, estuvo durante los últimos días en Grecia, junto a su agente, efectuando las diligencias necesarias para desvincularse del AEK Atenas, club dueño de su ficha.

Una vez finiquitada la situación, el ex jugador de Boca, Racing, Newell's y Aldosivi tiene el camino libre para arribar a Liniers. De esta manera, Insúa se hará la revisión médica de rigor y se juntará luego con los dirigentes para firmar el contrato que lo vinculará a la entidad hasta diciembre venidero.

El lateral izquierdo se transformará así en la tercera incorporación de Vélez en este mercado de pases. Los mediocampistas Franco Díaz (Temperley) y José Florentín (Guaraní, Paraguay) son aguardados hoy en la Villa Olímpica de Parque Leloir para situarse a las órdenes del DT Mauricio Pellegrino.

Además, la dirigencia continúa efectuando gestiones para sumar al extremo Carlos Auzqui (hay acuerdo con River pero no aún con el jugador) y al delantero Franco Di Santo (el ex San Lorenzo espera una oferta del exterior y si no se da esa opción estará disponible para el "Fortín").

El próximo amistoso de Vélez (que superó el sábado a Almirante Brown por 2-0) será el sábado 15 ante Banfield, en el estadio Florencio Sola.

Banfield se refuerza

Banfield confirmó en las últimas horas cuatro incorporaciones para afrontar una temporada de alta intensidad que lo encontrará con triple competencia, ya que al certamen local y la Copa Argentina debe sumarle la Sudamericana, y para ello ya sumó a los laterales Ian Escobar y Luciano Abecasis y los volantes Juan Andrada y Alejandro Maciel.

El lateral izquierdo Escobar llegó a préstamo de Talleres de Córdoba, hasta fin de año, con un cargo de 4.320.000 pesos y una opción de compra por el 50 por ciento de los derechos económicos de 500.000 dólares.

En tanto que para el otro costado de la defensa el director técnico Diego Dabove le apuntó a un ex Godoy Cruz, donde dirigió a Luciano Abecasis, que se sumará esta semana a las prácticas proveniente de San José Eeartquakes, de la Major League Soccer estadounidense también hasta diciembre próximo. En la MLS fue dirigido por el ex entrenador banfileño, Matías Almeyda.

Por su parte Andrada también estuvo con el DT en Godoy Cruz y fue cedido a préstamo como los dos anteriores, por todo 2022, con un cargo de 3.000.000 de pesos y una opción de compra del pase por la mitad de los derechos federativos de 300.000 dólares. Y finalmente será el único de los cuatro que llega sin cargo, pero con la opción de compra más alta, ya que es de 600.000 dólares.

Pero por contrapartida el plantel también sufrió cuatro bajas, ya que el arquero Facundo Altamirano se fue a préstamo por un año a Patronato de Paraná, ante el retorno de Enrique Bologna, con una opción de compra por el 70 por ciento del pase de 1.000.000 de dólares.

Mientras que el lateral izquierdo Gustavo Canto rescindió su contrato y se marchó a Emelec, de Ecuador, y por la misma vía también se alejó Gonzalo Miceli. Y el último en irse fue el delantero Luciano Pons, que había llegado de San Martín, de Tucumán, y ahora jugará en Independiente Medellín, de Colombia.