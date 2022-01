https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.01.2022 - Última actualización - 4:18

4:16

El nieto del legendario Juan Carlos Alonso sorprendió a propios y extraños al cerrar 2021 ganando varias competencias en su debut como fisicoculturista en la localidad cordobesa de Luque. El legado de quien fuera varias veces campeón argentino y sudamericano de la especialidad está creciendo.

Un apellido reconocido en el ambiente de la cultura física Gastón Alonso no se equivoca si dice: "La herencia que mi abuelo me dejó" El nieto del legendario Juan Carlos Alonso sorprendió a propios y extraños al cerrar 2021 ganando varias competencias en su debut como fisicoculturista en la localidad cordobesa de Luque. El legado de quien fuera varias veces campeón argentino y sudamericano de la especialidad está creciendo. El nieto del legendario Juan Carlos Alonso sorprendió a propios y extraños al cerrar 2021 ganando varias competencias en su debut como fisicoculturista en la localidad cordobesa de Luque. El legado de quien fuera varias veces campeón argentino y sudamericano de la especialidad está creciendo.

En diciembre del año pasado, más precisamente el sábado 11, se desarrolló en la localidad de Luque, en la provincia de Córdoba, la segunda edición del Torneo de Fisicoculturismo y Fitness. El certamen tuvo lugar en el majestuoso polideportivo de la ciudad mencionada.

En el lugar se llevó a cabo el Campeonato Clausura, última competencia oficial de la temporada del año recientemente culminado, con la fiscalización de la Asociación Cordobesa de Fisicoculturismo y Fitness.

La misma se organizó dividiéndola por categorías y por supuesto por sexo. En total fueron seis categorías, tres de carácter femenino y tres de carácter masculino. Además, los ganadores tuvieron la chance de clasificar a los campeonatos argentinos y sudamericanos de la especialidad.

Del torneo formaron parte deportistas de diversas ciudades de la región central y norte del país, como por ejemplo de Río Cuarto, Villa Carlos Paz, San Francisco y de la capital de Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe.

Precisamente de nuestra ciudad viajó Gastón Alonso, hijo de Daniel Alonso, destacado ex púgil de kick-boxing; hermano de Nakías Alonso, quien incursionó en la actividad de su padre y también en el boxeo; pero además, Gastón es nieto de Juan Carlos Alonso, aquel fisicoculturista de vasta y exitosa trayectoria, que supo, gracias a su capacidad, su técnica, su esfuerzo, pero sobre todo su entrega al entrenamiento, levantar numerosos trofeos en el orden local, nacional e internacional, ya que fue campeón provincial, argentino y sudamericano en varias oportunidades.

El campeonato realizado en Córdoba fue el debut absoluto de Gastón Alonso como fisicoculturista, de todas maneras, su performance fue excelente, teniendo en cuenta que en su estreno ganó primero en la categoría debutante, luego en la Menfip Sique, y después en la Overal.

El mismo Gastón explicó sus sensaciones tras su rendimiento en el campeonato: "Fue un debut más que soñado en un torneo en el que hubo grandes contrincantes. Aparte estuvo presente mi abuelo, al que todos reconocieron y admiran, y mi viejo, quien es mi entrenador en este arranque como fisicoculturista".

"Me inscribí en la categoría debutante porque fue mi primera experiencia. La gané ampliamente y luego me anoté en la categoría Menfip Sique, en talla media. En esta categoría ya había gente con más experiencia, con participación en campeonatos argentinos y sudamericanos, pero de todos modos también la gané", explicó Gastón.

"Después de eso participé en la competencia que se llama Overal, en la cual compiten los ganadores de la talla media, alta y master, que son los mayores de 40 años. En esa categoría nuevamente terminé en primer lugar", contó quien vivió una gran experiencia en la ciudad de Luque, en Córdoba.

El deportista santafesino, que entrena diariamente en el Gimnasio Alonso (Diagonal Goyena 3333) bajo la supervisión de su padre, Daniel, también habló de lo que sentía antes de viajar a la provincia vecina: "Me preparé para cumplir los objetivos, como todos, pero ciertamente no me esperaba lograr tantos triunfos en mi primera experiencia, por eso estoy muy feliz".

"Siempre practiqué musculación, al lado de mi abuelo y de mi viejo, que fueron fisicoculturistas toda su vida, por eso es muy difícil que no siga sus caminos, y eso me animó a competir. Un día le comenté a mi viejo que tenía ganas de probar en una competencia y nos pusimos a trabajar en la puesta a punto, que llevó aproximadamente un mes", señaló.

Por último, Gastón Alonso se refirió a todo lo que hay que tener en cuenta para alcanzar la chance de poder cumplir los objetivos: "Todo va de la mano, tanto entrenamiento como alimentación y descanso, pero lo fundamental es la dedicación, porque muchos se cansan o se aburren, porque es un deporte complicado, requiere de mucha paciencia. En mi caso hace muchos años que vengo entrenando, pero la decisión de competir la tomé hace solo dos meses".