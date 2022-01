Arabia Saudita: liberaron a la princesa Basmah tras tres años de prisión "sin cargos"

La princesa Basmah y su hija Souhoud al Sharif han sido liberadas después de casi tres años en la cárcel.

"Las dos mujeres fueron liberadas de su encarcelamiento arbitrario y llegaron a su casa en Yeda el jueves 6 de enero de 2022", ha anunciado este sábado a la agencia de noticias Reuters su asesor Henri Estramant sobre una liberación que no se ha sabido hasta ahora. La misma fuente ha explicado que “la princesa está bien, pero buscará experiencia médica. Parece agotada, pero está de buen humor y agradecida de reunirse con sus hijos en persona". El gobierno de Arabia Saudí, por su parte, ha evitado cualquier comentario al respecto, como ha hecho en todo momento durante el caso.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE