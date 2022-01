Una pilarense en el Carnaval del País

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La modelo, periodista y actriz Caterina Pugin se reencontró con la comparsa O’Bahía, del Club de Pescadores de la localidad entrerriana, con la que participa desde 2018 y que este año la eligió como reina. El Litoral conversó con esta santafesina radicada en Buenos Aires para hablar de la vuelta de la fiesta veraniega, como así también de sus demás proyectos.

El Carnaval del País tuvo su noche inaugural el sábado en el Corsódromo de Gualeguaychú. La primera velada estuvo cargada de emociones por el regreso de los tambores a la pasarela José Luis Gestro. Estuvieron las cinco comparsas en escena (en vez de tres como todos los años), una situación inédita para la historia de este encuentro: Ará Yeví, O’Bahía, Papelitos, Marí Marí y Kamarr compartieron la alegría de retomar el ritual, tras la suspensión de 2021 (en 2020 llegó a realizarse, en el último tiempo prepandémico).

Con un imponente marco de miles de plumas, lentejuelas y trajes con la creatividad y esplendor que caracteriza al Carnaval del País -uno de los más importantes del mundo- las agrupaciones salieron a escena este sábado 8 de enero a las 21.30 y el evento tuvo, además, la presencia de figuras del espectáculo como Barbie Vélez y Nicolás Peralta.

Este reencuentro que se extenderá por diez noches (con pedido de pase sanitario con esquema completo de vacunación y exigencia de uso de tapaboca) significa también otro reencuentro: el de la pilarense Caterina Pugin con O’Bahía. Con un plus: después de participar en la comparsa desde 2018, la modelo, actriz y periodista santafesina, radicada en Buenos Aires, fue elegida como reina por la agrupación perteneciente al Club de Pescadores de Gualeguaychú.

El Litoral aprovechó para conversar con la polifacética comprovinciana de 24 años, que arranca de este modo un año activo en todos los terrenos.

Cati se presentó a un scouting de Dotto Models en La Ribera Shopping en 2009, y ahí consiguió su primer contrato como modelo: “Hoy es mi profesión, llevo 13 años haciéndolo y me encanta, lo volvería a elegir como el primer día”.Foto: Gentileza CP

Vocación

-¿Cómo llegaste de Pilar a Buenos Aires? ¿Fue a partir del scouting de Dotto Models en La Ribera Shopping?

Siempre me gustó ver desfiles, yo quería ser modelo, era mi sueño. En el año 2009, con 11 años, empecé a ir a una agencia de modelo en la ciudad de Santa fe, todos los Sábados, me llevaba mi madre (Claudia), a hacer el curso de modelo profesional que duró dos años.

El mismo año (2009) en noviembre, la agencia Dotto Models de Pancho Dotto vino a hacer un scouting, buscar nuevas caras para la agencia, en La Ribera Shopping de la ciudad de Santa Fe, y me anoté. Se presentaron más de 800 chicas y quedé seleccionada entre pocas.

De ahí mi primer contrato como modelo, y mis primeros desfiles en la Ciudad de Buenos Aires, editoriales, revistas y tapas... Un sueño y una meta cumplida.

-Empezaste como modelo, tanto de pasarela como de campañas publicitarias. ¿Qué lugar ocupa esa profesión hoy en tu vida?

-Hoy es mi profesión, llevo 13 años haciéndolo y me encanta, lo volvería a elegir como el primer día.

Al finalizar mis estudios secundarios me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires y abocarme mucho más en el ambiente. Hoy no solo formo parte de los desfiles más prestigiosos de nuestro país, con reconocidos diseñadores, sino que también hago radio, TV, teatro en la avenida corrientes, participaciones en tiras de novelas, videoclips y series y no dejo de trabajar como modelo en campañas de marcas, catálogos, editoriales de moda. Es una profesión que me enamoró y ocupa un lugar muy importante en mi vida.

“Es una responsabilidad muy linda ser la cara visible de tanta gente que están en el taller trabajando todo el año diseñando y confeccionando trajes, hasta haciendo carrozas en el galpón”, concluye Pugin.Foto: Gentileza CP

Fantasía de Momo

-En 2013 empezaste a participar de la comparsa O'Bahía. ¿Cómo es la experiencia de la previa, los ensayos, y las diez noches en el Corsódromo?

-En el año 2013 empecé a formar parte del espectáculo a cielo abierto más grande de nuestro país, haciendo tours y promocionando el carnaval con otras comparsas, hasta que en el año 2018 comencé con la comparsa O’Bahía a salir en el Corsódromo, mi primer traje fue en la comisión de frente, año 2020 tuve traje destaque en la segunda carroza y este año 2022 el lugar de ser la reina de la comparsa y salir con el traje más importante de la edición. Un orgullo y una felicidad enorme para mí este regalo tan lindo que me ha hecho el Club de Pescadores de Gualeguaychú y mi comparsa O’Bahía.

-¿Qué particularidades tuvo ese proceso este año, que sin dudas es uno de los más difíciles para todo el carnaval de Gualeguaychú?

-La edición 2021 no se pudo realizar por razones de público conocimiento, esta pandemia que estamos atravesando, y este año 2022 es un año particular para el Carnaval del País, será un año histórico... Por primera vez salen las 5 comparsas las 10 noches a competir y a dejar su alegría y brillo en el Corsódromo, además que nuestro Carnaval del País cumple 25 años. Todo una fiesta y celebración. Comenzó el sábado 8 de enero y se realizará todos los sábados de enero y febrero, y triple fecha el feriado de Carnaval (28 de febrero y 1 de marzo).

-Este año salís con el traje de reina de la comparsa: es un reconocimiento pero también una responsabilidad de ser la cara de la comparsa.

-Sí, en esta edición 2022 salgo como reina de la comparsa O’Bahía, del club Pescadores, segunda comparsa en la antigüedad del Carnaval del País: es una responsabilidad muy linda llevar el traje mas importante y ser la cara visible de tanta gente que están en el taller trabajando todo el año diseñando y confeccionando trajes, hasta haciendo carrozas en el galpón. Todo ese esfuerzo y pasión es lo que la gente ve en el espectáculo noche a noche. Es un reconocimiento y un mimo que me hacen por la lealtad que le tengo a los colores azul y blanco y pienso llevarlo con la humildad y alegría que tanto nos caracteriza a todos los integrantes que formamos parte de esta hermosa familia de O’Bahía. Es un orgullo y tengo muchas ganas de disfrutarlo.

Reina y actriz

-Recorriste la provincia como reina en varias fiestas regionales, al tiempo que participabas de concursos como modelo. ¿Cómo viviste esos años?

-Cuento con 17 títulos de certámenes de belleza, entre ellos el de Top Models of the Word Santa Fe y luego Miss Teenager World Argentina 2014. Entre los reinados fui Reina Nacional del Caballo (fiesta que se realiza en Bragado); Reina Provincial de los Canelones de Ambrosetti y sigo siendo su actual embajadora permanente de la misma; Reina Provincial del Chorizo Artesanal de Ataliva; Reina Provincial de los Camioneros de Arroyito; Reina Departamental de la Cerveza Artesanal de Gálvez, entre otras fiestas.

En lo televisivo fuimos ganadoras de “Las argentinas más lindas” junto a mi madre, reality que fue transmitido por Canal 9.

Es una experiencia muy linda ser la cara visible de una fiesta, tenés un año de labor para promocionar el espectáculo y yo lo viví siempre acompañada de mis padres viajando y al mismo tiempo conociendo otras localidades y provincias.

-Como actriz participaste en obras de teatro como “Chicas de Cristal”, “Tiempo de amor en crisis”, “Nos vemos en Nochebuena” y “Que le pasa a mi marido”; en tiras como “100 días para enamorarse” y “Fanny la Fan”, y apareciste en la miniserie “Monzón”. ¿Cómo llegaste a la actuación, y cómo vivís ese costado profesional?

-La actuación la disfruto, me divierte, no hay regalo más lindo que escuchar la risa de la gente y el aplauso del público al finalizar una obra de teatro.

Al irme a Buenos Aires empecé a estudiar actuación, hacer seminarios delante cámara y tuve la suerte de participar en novelas de Telefe como en videoclips de artistas: junto a El Villano, Tu Papá, entre otros.

Y la pasión y el sueño de estar en cartelera en la avenida corrientes se cumplió al quedar en “Chicas de Cristal” que fue éxito, y de ahí no paré más. Seguido hice “Tiempos de amor en crisis”, “Nos vemos en Nochebuena” y el 4 de Diciembre pasado finalicé “Que le pasa a mi marido”, una comedia divertidísima.

En los medios

-Como periodista fuiste panelista de “Imagen de Moda” en Canal Metro, y ahora haciendo “Frente a vos” en la radio online Conexión Abierta. ¿Cuáles son tus proyectos por este lado?

-Soy periodista, me recibí en el año 2018, realicé el estudio al finalizar mi secundario, y actualmente estoy en 3° de la Licenciatura en Ciencias Políticas.

En lo laboral como periodista estoy de conductora en el programa radial “Frente a vos” por conexión abierta, y estuve como panelista en el programa televisivo “Imagen de Moda” por Canal Metro además de “Icon” por Net TV y KZO.

También tuve la felicidad de ser la conductora de la Fiesta Nacional del Turismo en Humahuaca Jujuy, y en desfiles de la ciudad de Buenos Aires.

Como modelo formé parte de “La jaula de la moda” por Magazine, “Corte y Confección” del trece, “Más tarde imposible” de C5N, “Coloral TV” de Ciudad Magazine y en “Elena F” por Canal Metro.

-¿Qué más se viene para vos en este 2022?

-Brindo por un gran 2022, lleno de trabajo, salud y amor para todos... Lo comienzo estando todos los fines de semanas en los Carnavales del País de Gualeguaychú, sigo con el programa radial “Frente a vos”, en los desfiles del verano, y con las energías para que este año que recién comienza venga cargado de felicidad.

Mi lema es: “Se hacia dónde voy, pero no me olvido de donde vengo”.

