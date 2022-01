https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.01.2022 - Última actualización - 15:42

15:41

El niño tiene 13 años

Texas: detenida por llevar a su hijo en el baúl del auto para no contagiarse coronavirus

La madre, una docente de 41 años, salió de la cárcel el domingo con una fianza de US$ 1.500. Además, fue despedida de su cargo en la escuela Escuela Secundaria Cypress Falls.

Crédito: Captura



Crédito: Captura

El Litoral en en

El niño tiene 13 años Texas: detenida por llevar a su hijo en el baúl del auto para no contagiarse coronavirus La madre, una docente de 41 años, salió de la cárcel el domingo con una fianza de US$ 1.500. Además, fue despedida de su cargo en la escuela Escuela Secundaria Cypress Falls. La madre, una docente de 41 años, salió de la cárcel el domingo con una fianza de US$ 1.500. Además, fue despedida de su cargo en la escuela Escuela Secundaria Cypress Falls.

Una madre de Texas fue acusada de poner en peligro a un menor después de que supuestamente colocara a su hijo, de 13 años, que tenía covid-19, en la cajuela de su automóvil para evitar exponerse al virus, según una orden judicial de la Oficina del Fiscal del Condado de Harris. Sarah Beam, de 41 años, fue acusada después de que las autoridades llegaran a un centro de pruebas de covid-19 en el área de Houston, el 3 de enero, tras un informe de que una funcionaria de los servicios sanitarios había encontrado al menor en la cajuela del auto de Beam. Sarah Beam le dijo a una funcionaria de salud que iba a llevar a su hijo para que le hicieran "pruebas adicionales", según una orden judicial de la Oficina del Fiscal del Condado de Harris. Según la orden judicial, la directora de los servicios sanitarios declaró que estaba recopilando información de los vehículos en una fila para la prueba de covid cuando "encontró a una conductora, identificada posteriormente como Sarah Beam, con su hijo en la cajuela de su auto". La directora de Sanidad dijo a la policía que "la acusada confirmó que su hijo, K.H., de 13 años, estaba en la cajuela del coche debido a que el niño había dado positivo en la prueba de covid". Según la orden judicial, la madre dijo a la directora de Sanidad que quería evitar exponerse al virus mientras llevaba a su hijo al centro de pruebas para que le realizaran "pruebas adicionales". Cuando la funcionaria de Sanidad pidió a Beam ver al menor, la madre abrió el baúl del auto donde el "niño estaba acostado". Entonces le dijeron a la madre que no le realizarían la prueba al menor hasta que lo sacara de la cajuela y lo sentara en el asiento trasero del automóvil. La funcionaria de Sanidad llamó a la policía y volvió al auto, donde encontró al niño en el asiento trasero. Las autoridades fueron llamadas al centro de pruebas de covid-19 el 3 de enero. Durante la investigación, la policía revisó las cámaras de vigilancia de una escuela secundaria adyacente y corroboró que el niño "salió de la cajuela y entró en el asiento trasero del vehículo por el lado del pasajero", según la orden judicial. La madre salió de la cárcel el domingo con una fianza de US$ 1.500, según un documento de la Oficina del Fiscal del Condado de Harris y el sitio web de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris Beam es una maestra en la Escuela Secundaria Cypress Falls, en el Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair,. Ella fue puesta en baja administrativa, informó KHOU. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: