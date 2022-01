Lanzini, responsable de la eliminación del Leeds de Bielsa de la Copa FA

Leeds United, equipo dirigido por el rosarino Marcelo Bielsa, fue eliminado este domingo de la Copa FA de Inglaterra tras perder ante West Ham por 2 a 0 con uno de los goles del argentino Manuel Lanzini.



El ex River Plate siguió con su racha goleadora y a los 34 minutos del primer tiempo convirtió el primer tanto de la victoria de West Ham, en el estadio de Londres, para eliminar al equipo del "Loco" y avanzar a la cuarta ronda del tradicional torneo.



El conjunto londinense selló el resultado en el tercer minuto de descuento, mediante el tanto de Jarrod Bowen. Lanzini, de 28 años, venía de hacer un doblete en la victoria sobre Crystal Palace (3-2) por la Premier League y ya lleva seis gritos en la temporada.

The definition of scrappy! 🤣@WestHam are ahead ⚒#EmiratesFACup pic.twitter.com/COfIib3Esk