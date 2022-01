La nena que acusó de abuso al hijo de Antonio Ríos contó que la amenazaba con un arma

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hijo del cantante de cumbia Antonio Ríos fue detenido luego de ser acusado de abusar sexualmente de una niña de ocho años en el año 2017. El hombre tomaba un arma y la amenazaba con matar a la madre si decía algo.

Daniel Ríos tiene 32 años y es un efectivo de la Policía. A fines de 2020, los padres de la pequeña interpusieron una denuncia y lo acusaron del abuso, en varias oportunidades, de la sobrina de su pareja en aquel entonces.

En la denuncia, la familia de la menor explicó que la niña recibía amenazas: "si cuentas algo, yo mato a tu mamá", le decía. Además, sostiene que los abusos se habrían registrado en la casa de los abuelos maternos de la víctima, en donde vivía el hijo de Antonio Ríos.

De la misma manera, hace algunos años atrás, la madre de la niña había declarado que "él la amenazaba con el arma" y le decía que "si me contaba algo, me iba a matar".

“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió”, contó la madre de la víctima en una entrevista con el canal Crónica. “Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, señaló.

Ríos fue capturado en una estación de servicio y fue imputado por el delito de "abuso sexual agravado por tratarse de una menor, aprovechando la situación de convivencia preexistente y configurar un sometimiento gravemente ultrajante". Por su parte, la Justicia además inició un sumario administrativo y lo separó de sus funciones policiales.

El 12 de diciembre, la menor fue citada a declarar en Cámara Gesell y los familiares de la víctima se cruzaron en la fiscalía con el acusado. En ese momento, lo insultaron y lo filmaron con un teléfono celular. “Hijo de puta, ¿te pensás que porque sos cana te la vas a llevar de arriba?”, le gritaron.