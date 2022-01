Sur de Santa Fe: crece la cantidad de contagios pero baja el número de internados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La tercera ola de Covid, con variantes Delta y Ómicron incluidas, volvió a exigir a los trabajadores de la salud. La Fundación Voluntatem divulgó un detallado informe a nivel local, comparando la cantidad de testeos de noviembre y diciembre, la disminución en la letalidad en 2021 y los rangos etarios donde más está afectando el virus.

Jorge Pavia - Manuela Dias Fredes

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, la Fundación Voluntatem viene realizando un exhaustivo trabajo, recopilando datos y volcándolos en su página web (voluntatem.ar) para ponerlos a consideración de todos los ciudadanos. También de centros de estudios y entidades que toman esos datos oficiales para estudiar el comportamiento del virus y su afectación, en este caso, en el departamento General López.



En esta oportunidad, la entidad venadense lanzó un informe detallado y comparativo sobre lo que dejó la pandemia en el 2021, con datos oficiales del Ministerio de Salud provincial, donde se destaca un fuerte incremento en los testeos realizados en diciembre último, en comparación con noviembre de 2021 y a su vez, la baja cantidad de pacientes internados durante la segunda ola en relación a la tercera.



Testeos realizados



Entre otros puntos, la información brindada por Voluntatem refleja el incremento que hubo en los testeos en General López, contabilizando la sumatoria de Test RT-PCR y Test Rápido AG. Según los datos, en noviembre de 2021 se realizaron 101 testeos en efectores privados de General López (excluyendo Venado Tuerto) y 947 en efectores públicos, sumando un total de 1.048 diagnósticos.



Por otro lado, en diciembre la cifra se incrementó considerablemente, pues en los efectores privados de la región fueron realizados 247 test, mientras que en los efectores públicos se hicieron 1.578, dando un total de 1.825 diagnósticos. En consecuencia, los números arrojan un crecimiento en la cantidad de testeos en diciembre comparado al mes anterior de un 74,14%.

En Venado Tuerto, el incremento de testeos fue superior al resto de las 30 localidades que completan General López. En Venado, durante noviembre, 402 personas fueron testeadas en efectores privados y 599 en nosocomios públicos, dando un total de 1.001 testeos. Y en diciembre, los efectores privados venadenses realizaron 1.097 testeos y los públicos 1.282, un total de 2.379, marcando un crecimiento en la cantidad de test en diciembre, respecto de noviembre, del 137,76%.



Otro de los datos importantes es que si bien en 2021 la cantidad de test positivos fue mayor a la de 2020 (5.520 en 2020 frente a 8.742 de 2021), el índice de letalidad fue mucho menor (1,16 en 2021 y 8,68 en 2020). El total de test realizados desde el inicio de la pandemia (20/3/20 al 31/12/2021) en la región del sur de Santa Fe fue de 87.159.



Franjas etarias



En otro tramo de los datos difundidos por Voluntatem se reflejan los rangos etarios en que se concentraron los casos activos en diciembre, sin demasiados cambios durante el actual mes de enero. Allí puede apreciarse que la mayor parte de los contagios de la tercera ola que atraviesa General López se dio en jóvenes de entre 20 y 30 años (38%); en segundo lugar, están las personas de entre 30 y 40 años (16%). Los adultos de entre 40 y 50 años representaron el 12% de los contagios, seguidos por los menores de entre 10 y 20 años y personas de entre 50 y 60 años. Ambos grupos etarios representaron el 11% de los casos detectados en diciembre.



Los menores de 0 a 10 años y los adultos mayores de 60 a 70 años contagiados, cada grupo, representaron el 4% del total de casos activos. Mientras que en la franja de 70 a 80 años de edad los casos positivos representaron, y aun representan, solo un 2% del total, igual cifra que los mayores de 80.

Internación “relajada”



Con centenares de casos activos de Covid-19 en Venado Tuerto, en el marco de una propagación exponencial de la infección, la jefa del Laboratorio Central del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto, Analía Sangiácomo, consideró que los infectados de esta tercera ola no están exigiendo internación, en tanto que la ocupación de camas había sido la mayor preocupación de las dos primeras olas de coronavirus que se extendieron en distintos períodos de 2020 y 2021. "Hoy el crecimiento de casos es explosivo, pero casi sin internados, es decir que en su mayoría son cuadros que se cursan con aislamiento en el domicilio, y sin sintomatología, o muy leve", aseguró.



En cambio, evaluó que las largas colas para los testeos y las ulteriores demoras en la devolución de los resultados, fueron producto de una súbita multiplicación de la demanda, más allá del esfuerzo del personal. "Los resultados de los hisopados los estamos entregando, en la medida de lo posible, en 24 horas, gracias a un trabajo conjunto entre personal del Hospital, Cruz Roja y Municipalidad, pero la cantidad de gente desbordó todas las previsiones", explicó.



Sólo con síntomas



Más adelante, la bioquímica pidió a los vecinos que solamente concurran a hisoparse si tienen síntomas, e incluso instruyó que si uno de los integrantes de la familia presenta sintomatología, que vaya ese solo, porque los demás también se consideran contagiados. "No tiene sentido hisopar a cinco miembros de la familia para que salgan cuatro positivos y uno negativo, por ejemplo, porque el negativo va a positivizar al otro día. De todos modos, ser positivo -aclaró- no es ninguna tragedia, con quedarse en casa y seguir las sugerencias de los médicos no habrá problemas".



Además, especificó que no tiene sentido hisoparse sin síntomas porque el test rápido nunca resulta positivo en esos casos y puede dar lugar a un falso negativo, es decir que esa persona recién presentará síntomas a los dos o tres días, mientras que en ese lapso puede contagiar si no se respeta el aislamiento.



Máximos cuidados



En líneas generales, la especialista recomendó intensificar el uso del barbijo, el distanciamiento social y la ventilación de los ambientes, y multiplicar los recaudos si se trata de contactos estrechos de casos positivos confirmados que, por algún motivo, se desplazaran en la vía pública, aunque remarcó que la mejor estrategia es el aislamiento estricto para evitar la vertiginosa propagación de contagios que se está verificando en la ciudad. "Hoy la clave es la responsabilidad individual, si sabemos que hay un positivo hay que cuidarse, sabiendo incluso que los síntomas pueden ir cambiando con los días. Y si la situación de salud no mejora, no esperar hasta último momento y acudir a la guardia para hacerse atender", sugirió la jefa de Laboratorio hospitalario en Venado Tuerto.



Solo 6 internados en Venado Tuerto



La ciudad atraviesa por estos días la tercera ola de la pandemia de coronavirus y, sin quedar ajena a otras urbes, evidencia "un alto y rápido crecimiento" en la curva de contagios, sostuvo el secretario de Salud y Desarrollo Social del municipio, Marcelo Krenz, en diálogo con El Litoral. Esta nueva etapa de la pandemia, que se caracteriza por la presencia de las cepas Delta y Ómicron, "comenzó en los primeros días de diciembre con casos aislados por semana, finalizando el año con 100 contagios diarios y fue acrecentándose hasta la semana de las fiestas con un promedio de 40 contagios diarios y en la última semana llegamos a más de 150. Y si testeamos con buen ritmo vamos a estar quizás esta semana por encima de los 200 por día", graficó sobre la situación epidemiológica, el funcionario municipal, quien aclaró que lo rescatable es "la baja ocupación de camas y que, en parte, se debe al avance de la vacunación contra el Covid". Hasta este lunes por la tarde, en el Hospital había seis internados Covid: cuatro en UTI (uno en estado de gravedad) y dos en Sala Común; hay al menos dos pacientes que no poseen el esquema completo de vacunación o directamente no estaban inoculados contra el virus, lo que hace considerar la importancia de las vacunas para prevenir cuadros graves.



Y haciendo una comparativa con los períodos anteriores, destacó que durante la primera ola, Venado Tuerto llegó a a su pico máximo con unos 110 contagios diarios; durante la segunda fueron más de 60, y en esta etapa ya se ha superado ese récord con 232 como la cifra más alta.

Según datos aportados por Fundación Voluntatem, que lleva una radiografía desde el comienzo de la pandemia en la ciudad, al cierre de esta edición había unos 741 contagios activos, "con altas masivas y poca internación", datos con los que coincidió el secretario municipal. "Hoy la ocupación de camas es baja, los que han ingresado a Terapia es porque tienen factores de riesgo o no completaron el esquema de vacunación, y quien pasa por Sala General son internaciones cortas, de 24 a 48 horas, y siguen la recuperación en sus domicilios".



Positividad del 50%



Con tres centros de testeos disponibles (Hospital, Cruz Roja y Malvinas Argentinas), la localidad "presenta un 50 por ciento de positividad, de acuerdo a los test realizados", detalló Krenz, quien agregó que en el centro de salud municipal se llevan a cabo "un promedio de 130 pruebas por día", y a ello hay que sumarle los desarrollados en los demás dispositivos y en laboratorios privados.



Al ser consultado si desde el gobierno local evaluaban agregar nuevamente al CIC como centro de testeo, aclaró que "si fuera necesario se hará, pero el tema es la capacidad de procesamiento con la que hoy cuenta el Hospital (encargado de seleccionar y transmitir los resultados a la Provincia)".



Otro tema son los insumos para realizar los hisopados, que han llegado a escasear en todo el país, pero en el caso de nuestra ciudad "los materiales son suministrados por el gobierno provincial y desde el municipio aportamos el recurso humano", que por la gran afluencia de gente para hisoparse colaboraron con personal en el sector de testeos del Hospital.



"Lo que se está cambiando, como ya ha pasado en las otras olas, es que el hisopado se lo utiliza para quien sea adulto mayor, tenga factores de riesgo o sufra una sintomatología importante relacionada al Covid y sea a las 48 horas de iniciados esos síntomas", describió. Además, "todos los contactos estrechos que estuvieron con un positivo y empiezan con sintomatología se les da el positivo por nexo epidemiológico, método ya utilizado en la ola anterior, sin necesidad de hacerse el hisopado".



Medidas



Hasta el momento, el despliegue trabajado en conjunto entre Municipio y Provincia ha logrado que el sistema de atención primaria no haya colapsado, pero Krenz aseguró que de ser necesario "se puede hacer algún cambio respecto a las atenciones y los turnos programados en los centros de salud, como se hizo en Rosario, para una mayor dedicación en la atención de sintomáticos respiratorios y la premura de realizar testeos o evaluaciones".



Asimismo, opinó que las actividades habilitadas son las que Nación y Provincia avalan "con su correspondiente aforo y con la necesidad de presentar el certificado de vacunación para asistir a determinados lugares". Y agregó que también "está la responsabilidad individual" de cuidarse y de elegir adónde reunirse.



"Como trabajadores de la salud nuestra acción principal es que la población se vacune o se haga el testeo para el diagnóstico temprano y posterior aislamiento, si es positivo, para luego hacer el seguimiento".



Cifras equilibradas



Durante la primera y segunda ola de la pandemia, el Comité Operativo de Emergencias (COE) venadense emitía diariamente un informe epidemiológico que con la baja de casos dejó de realizarse. Ante el advenimiento de esta tercera ola, Krenz sostuvo que "ser necesario se volverá a emitir", pero en su momento "lo que principalmente nos interesaba era informar desde Venado Tuerto los datos porque existía mucha diferencia entre lo que decía el boletín provincial y el elaborado por nosotros, pero hoy lo que reporta el gobierno provincial es lo que se carga desde la ciudad y es más fidedigno que cuando arrancó la pandemia".



A su vez, el informe local contenía "los datos paralelos que eran los pacientes internados o alojados en el centro de aislamiento, que hasta el momento no es necesario informarlo, porque la gran mayoría de los enfermos transcurren el proceso infeccioso en sus casas".



"Creo que manejaríamos algún reporte si hay algún movimiento respecto a la cantidad de camas ocupadas, que era lo que en su momento definía la situación para tomar nuevas medidas", aseveró. "Hoy lo que reporta el gobierno provincial es lo que se carga desde la ciudad y es más fidedigno que cuando arrancó la pandemia."