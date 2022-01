Línea directa: "¡Santafesinos: cuidemos el agua!", "Los nuevos altos valores de la TGI" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.01.2022 - Última actualización - 19:08

17:47

Sin servicio ni atención

LIDIA DE AV CAPUTTO

"Los problemas con las empresas ya son insolubles. Una vecina y yo hace dos meses que estamos sin teléfono fijo. No obstante, tenemos que seguir pagando por un servicio que no recibimos. Personalmente tengo todo pago con la empresa de televisión que contraté, pero me mandan un reclamo de más de $ 8.000, que me dicen que lo pague, que si ya está pagado después me lo van a reintegrar. ¡No me lo van a reintegrar nunca! En ambos casos, es imposible contactarse. Solo nos atienden los contestadores automáticos. Es una falta de respeto. Con Telecom he hecho reclamos por Internet, 3 viajes a la central y nada. Al otro servicio de la empresa de televisión le daré de baja. Digo ¿no hay un legislador que presente un proyecto? Porque con esto del uso del sistema online se están abusando de lo lindo las empresas. No puede ser que nos traten tan mal. Tenemos que tener un contacto personalizado para explicar el problema que uno tiene, ¿cómo le vamos a explicar a un contestador? Es una tomada de pelo esto. Como siempre, muchísimas gracias por el espacio y que tengan un muy buen año".

****

¡Santafesinos: cuidemos el agua!

GRACIELA FARJAT

"Estoy muy preocupada, porque ya he hablado muchas veces a la Municipalidad, incluso he pedido el teléfono del Concejo, de los ediles. El tema es que nos estamos quedando sin agua, las napas y el río se está secando y los distinguidos propietarios no entienden que no deben lavar las veredas con agua potable y con manguera, sin escobas. Es vergonzoso que no nos demos cuenta ¡¿Qué tenemos los santafesinos en la cabeza?! Barran las veredas y pásenles un trapo. Pero no abran una manguera de agua potable y dejen que el agua corra por los cordones de las veredas. ¡¡Es vergonzoso!! Gracias a El Litoral. Puede ser que algún día nosotros, los santafesinos, nos hagamos cargo de tanta estupidez".

****

Los nuevos altos valores de la TGI

UN LECTOR

"Habiendo recibido las nuevas facturas de la Tasa General de Inmuebles, quiero manifestar que los valores que pagamos de TGI en Santa Fe me parecen absolutamente exagerados. Demasiado caros. Realmente ya hay gente que no puede afrontar el pago mensual de la cuota de la tasa, porque es un número muy importante, grande, para prácticamente y solamente tener un servicio de recolección de basura, pero otras prestaciones no brindan. Entonces me parece, como a miles de santafesinos, que es exorbitante, desmesurado el valor de dicha tasa y apelamos al sentido común del intendente y del Concejo Deliberante, para que modifiquen esto y lo adecuen a los tiempos de escasez que están corriendo. Parece que esta gente no se da cuenta de que los santafesinos estamos en una situación bastante apremiante desde el punto de vista económico. Y ligado a esto, voy a reiterar un pedido que hice en este mismo espacio hace un par de meses: es necesario que el Concejo Deliberante derogue el impuesto rarísimo que tenemos acá en la ciudad, que es el Derecho de Uso de la Red Vial, que pagamos cada vez que inscribimos un vehículo. Es una cifra enorme, es un robo y un impuesto injustificable. Significa una doble o triple imposición, porque ya pagamos ese concepto al abonar la patente. Entonces: otra apelación al sentido común, señor intendente, señores del Concejo, se debe derogar el Derecho del Uso de la Red Vial. Es un robo. Gracias al diario".

****

Llegan cartas

Caos y tránsito

DR. MARIO PILO

Más allá de mi análisis como sociólogo del caos en una realidad urbana, cuyo diagnóstico cierra en consecuencia, no encauza, "Santa Fue", como dice y escribe mi amigo el diputado Del Frade, ha colapsado. No solo me refiero al tránsito urbano, que involucra a automotores de 4 ruedas, sino también a motos y bicicletas, en contramano, cruzando semáforos en rojo, circulando por canteros y veredas centrales, etc., etc. y otras delicias del arquetipo santafesino, inepto y transgresor, sino también me refiero a la imposibilidad de estacionamiento, medido o no, que obliga a infraccionar.

Diría en diagnósticos de causas que sorprende que en una ciudad sin industrias, empresas, aun sin puertos ni gran comercio, con un 50 a 60 % de empleados públicos y un 25 % a 30 % de comercio minorista y gastronómico, con casi un 50 % de pobreza, haya tanta cantidad de automotores, que se acumulan mientras circulan y no encuentran dónde estacionar sin infraccionar. Ello, agregado a lo que discutía años atrás, durante la jefatura de gobierno, como la denominaba Corral, olvidándose de la Constitución Provincial, que a éste se le ocurrió que la triste Santa Fue tuviera sendas peatonales y sendas para bicicletas, lo cual se constituyó en un mayor caos, que dio una ciudad europea, con circulación de transporte público, que es un desastre, y bicicletas, que iban a cuidar la salud de los habitantes. El estrés, ni qué decir...

Y llenó la ciudad de vías para bicicletas y después los respectivos ciclistas andan, como se ha dicho, de cualquier manera. Es obvio que el municipio tiene en el débito la obligación de ordenar el tránsito y de brindar opciones de estacionamiento. Y que si no lo hace y obliga a infraccionar, ni en legitimidad ni en ética política pueden seguir en una actitud de mirar y cobrar.

Ya cuando la Franja Morada asumió, de la mano de Barletta, años atrás, inaugurando 12 años de cosmética ciudadana, puestas en valor, negocios y coyunturas, inicié otra acción recurso ley 10.000 del que soy coautor, ya que formaba parte de las leyes de participación democrática ciudadana, que Alfonsín impulsó y nos encargó a los equipos técnicos radicales, cuando los había, y al Consejo para la Democracia, que coordinaba el maestro Carlos Santiago Mino y del cual formé parte; y le presenté a la Municipalidad personalmente un proyecto urbano 2008, que nunca puso en marcha y que aún hoy tendría vigencia. Esperaba (aún lo hago) que esta nueva administración, y el señor fiscal, que aprecio personalmente, tengan a bien lo comprometido verbalmente con el intendente Jatón: generar nuevamente la Comisión Honoraria Municipal de Seguridad y Control del Tránsito Urbano, que presidí, hasta que Corral y demás decidieron derogarla justamente por eso, porque las prescribía, y queda útil, sin necesitarlos a los funcionarios ni a los concejales. También se pidió en aquel momento la dirección honoraria, por 6 meses, teniendo en cuenta unos antecedentes de Rosario, cuyos magistrados siguen procedimentalmente a Peirano, que es un progresista, no al bueno de Belloso que es un conservador. Se pidió la Dirección de Tránsito para ordenar la materia de tránsito. Pero, no fue aceptado ni el plan ni la propuesta honoraria que se les había formulado.