Ola de calor: dónde refrescarse gratis en la ciudad de Santa Fe y qué recaudos tomar

Sólo están habilitados los piletones de Parque Sur y Parque Garay, las "plazas húmedas" en Los Troncos y Scarafía, y las piletas del Polideportivo de Alto Verde. La novedad: habrá postas de salud para asistir a quien se vea afectado por un golpe de calor. Sugieren evitar aglomeraciones de bañistas.

El verano está mostrando altísimas temperaturas en la región y esta capital no es la excepción. Y quienes se quedan y no se van de vacaciones, ¿adónde pueden ir a darse un chapuzón y hacer un poco más tolerable el calor? Hay unos pocos lugares, algunos tradicionales y otros ciertamente novedosos.

Los piletones de los parques del Sur y Juan de Garay están disponibles para ir a remojarse un rato. Y como en una ciudad rodeada por ríos la ciudadanía no puede meterse a la laguna Setúbal, por ejemplo -debido a los peligros que puede ocasionar la bajante-, siguen habilitadas las dos "plazas húmedas" de los barrios Los Troncos y Scarafía.

Allí están prendidos de 16 a 19 los chorros de agua para gambetear por un ratito el calor remojándose. Estos dispositivos están sobre un sector de cada plaza, donde hay una fachada de cemento y desde ahí se dispara el agua fresca que calmará los ardores dérmicos de un sol insufrible.

Los piletones del Parque Garay, a pleno.Foto: Luis Cetraro

Estos sistemas de chorros "son de una escala más chiquita que la de los piletones de los parques, pero se usan mucho en ambos barrios", le dijo a El Litoral la secretaria de Integración y Economía Social del municipio, Ayelén Dutruel.

Las piletas de Polideportivo de Alto Verde también están habilitadas. Por la mañana funciona la colonia de vacaciones para niños, y por la tarde las personas de cualquier edad pueden inscribirse para meterse al agua. Hay un equipo de guardavidas.

La planificación es que la mayoría de las plazas de la ciudad cuenten con este esquema de plaza húmeda durante los próximos veranos, más aún teniendo en cuenta la imposibilidad de disfrutar de la laguna, adelantó la funcionaria.

En los piletones, ¿puede representar un riesgo que se aglomeren muchas personas por eventuales contagios?, consultó El Litoral a la secretaria de Integración. "Puede ocurrir; pero hay guardavidas en cada uno de los parques, y tratan de que ello no ocurra", aseguró.

La plaza húmeda de barrio Scarafía.Foto: Gentileza

Postas de salud

Pero la novedad es que previendo eventuales problemas de salud en la gente debido a las agobiantes temperaturas, se instalarán postas sanitarias. El proyecto aún se está definiendo, pero en principio este miércoles o jueves ya estarán instaladas en los parques Sur, Garay y en la Costanera Oeste, frente a la dirección de Deportes: éste lugar es muy concurrido por vecinos que realizan actividades físicas, y además allí funciona la Escuela de Deportes de Playa.

Esta iniciativa vincula la replicación de cuidados ante la ola de calor y de Covid-19, y por eso se estaba definiendo con la dirección de Salud municipal. Habrá personal del Cobem y guardavidas. Al ser el calor tan potente, puede generar descompensaciones en algunas personas: se prevé entonces que cada posta cuente con un botiquín con instrumental básico (para toma de presión, por ejemplo), y un dispenser para entregar agua a los concurrentes, entre otras medidas.

Los chicos y chicas disfrutando de un chapuzón en la plaza húmeda de Los Troncos.Foto: Gentileza

Dónde está prohibido

Lo que abunda no daña: está prohibido bañarse en la laguna, y las playas sólo pueden usarse como solariums. "Tampoco las playas tienen gran disponibilidad de duchas. Hoy las playas son sólo para tomar sol, la gente no se puede meter al agua", subrayó Dutruel. Pero también hay gente que se mete en la Fuente de la Cordialidad: "La gente no puede ingresar al agua de la fuente, está prohibido", recalcó.

Colonias para todos

Tradicionalmente las colonias de vacaciones están destinadas a las infancias. "Pero este año son para todas las edades en nuestra ciudad. La gente debe saber que cuenta con este servicio y que se puede acercar a la Estación Municipal más cercana de su domicilio para inscribirse. Hay cupos disponibles", cerró la secretaria.