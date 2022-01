Murió Martín Carrizo, baterista del Indio, Cerati y Animal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su hermana, la conductora Cecilia “Caramelito” Carrizo, lo despidió con una publicación que dice: “Decime, por favor, por dónde sigo”. El artista tenía 50 años, y venía luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

El músico Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió este martes a los 50 años de edad tras una ardua batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

“Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió su hermana esta mañana en una publicación en redes sociales para anunciar el fallecimiento de quien fue baterista del grupo Animal entre 1992 y 1997. “Gracias, queridos y queridas, por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, expresó la conductora.

Su irrupción en la música había sido en los 90 con Animal (Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar), el trío que compartía con Andrés Giménez y Marcelo “Corvata” Corvalán. A lo largo de su carrera, el artista también participó del disco “Bocanada”, de Gustavo Cerati, y fue ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes “Porco Rex”, “El perfume de la tempestad”, “Pajaritos, bravos muchachitos” y “El ruiseñor, el amor y la muerte”, del Indio Solari. Su último show había sido el concierto en Tandil junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que también fue el ultimo de Solari en persona. La banda debutó sin la presencia del cantante en los primeros shows en el Malvinas Argentinas, destinados a recaudar fondos para el tratamiento de Carrizo. También trabajó con Abel Pintos en “Cosas del corazón”, con Benito Cerati en “TripTour”, y en la banda Temple, proyecto paralelo de Walter Giardino (guitarrista y líder de Rata Blanca).

Martín Carrizo compartía a través de las redes sociales los detalles de su estado de salud. A comienzos de diciembre, el músico conmovió con una sentida publicación en la que contaba su día a día y el esfuerzo que le demandaba interactuar con otros ya avanzada la enfermedad.

“Estoy en el mismo infierno, muy agotado para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día”, manifestaba un mes atrás en una desgarradora publicación que acompañó de una selfie suya recostado sobre un sillón. Y comparaba las sensaciones con una referencia casi difícil de imaginar para que sus fanáticos pudiesen hacerse una idea de las dolencias físicas que atravesaba. “Es como si estuviera acostado en el piso y [tuviese] un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara. A eso, sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”, precisaba.

Sin embargo, el músico no bajaba los brazos y resultaban asimismo habituales recurrentes posteos en los que se refería a los tratamientos de recuperación a los que se sometió a lo largo del tiempo. “Si me encuentro escribiendo esto para todos es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación”, afirmaba semanas atrás.

“Como digo siempre, tengo ganas de sobra de ponerme bien, pero sin la ayuda de todos ustedes sería realmente imposible!! No hace falta que les diga que hoy por hoy no puedo trabajar, ya me conocen y saben que no me gusta quejarme, ni llorar!!! Pero una vez mas me siento un elegido, a pesar de todo lo que me toca vivir que es muy fuerte, me siento acompañado en todo momento”, expresaba Martín a mediados del año pasado.