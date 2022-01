https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.01.2022

El compositor, guitarrista y cantante presenta su nuevo disco en todas las plataformas digitales el próximo viernes. Con nueve canciones de su autoría que nos remiten a la canción latinoamericana. Entre los invitados a participar del disco se encuentran Raly Barrionuevo, Mery Murrúa, Bicho Díaz, Guadalupe Gómez, entre otros. Aquí el artista nos introduce en su proyecto creativo y en su mundo musical.

El 14 de enero Fer Romero lanza su disco "Romerías"

El próximo viernes el compositor, guitarrista y cantante Fer Romero, nacido en Córdoba y radicado actualmente en Santo Tomé, lanza al mercado discográfico su tercer disco solista “Romerías”, que se podrá escuchar por las más populares plataformas como Spotify, iTunes, Google Play, Vevo, Amazon, entre otras.

Fer Romero es compositor, guitarrista, poeta y cantante. Nació en Córdoba en 1981, y transitó su infancia entre la escuela, las plazas del Barrio y la actividad del baile folklórico. Su formación musical se complementó entre las clases en el Conservatorio Provincial Felix T. Garzón y las clases de formación y perfeccionamiento guitarra, armonía y técnica vocal con grandes referentes de la canción latinoamericana.

“Mi primer contacto con la música fue en mi infancia, a los 5 ó 6 años de edad, mi mamá me regaló una guitarra, medio de juguete. Ella me cuenta que la llevaba haciendo los mandados con ella y yo les cantaba y tocaba a las personas de la almacén y verdulería. A los 9 años, le saqué su guitarra de verdad, que estaba en un placard y ahí me puse a jugar a la música con un amigo vecino. En mi casa hubo mucha música y variada, desde Chébere hasta The Beatles”, cuenta el artista.

Luego de sus primeras experiencias en grupos y ensambles de raíz folklórica allá por 2009 ya lo encontraban componiendo y son la antesala de una vertiginosa carrera artística que lo ha destacado como compositor, intérprete y productor. Luego de ganar algunos premios a nivel local y nacional y ser elegido por sus composiciones para grabar la música de importantes festivales, en 2014 edita su primer disco solista titulado “Color Canción” y emprende su primera gira por México cosechando un crisol de relaciones musicales y menciones por su trabajo.

En 2015 gesta como productor y músico junto a otros colegas cordobeses el espectáculo “10 Caprichos de Carnota”, disco homenaje al músico Raúl Carnota y en 2016 lo reeditan con música de cámara. En 2018 edita su segundo disco solista “Parte de la Nada”.

Sus canciones son fruto de la confluencias de muchas músicas dentro de la música popular argentina. En sus composiciones hay vestigios de folklore, rock, jazz, bossa, que se combinan con las letras de canciones memorables.

“Escucho y versiono mucha música, de todos los géneros”, -dice Fer y agrega- “algunos que he estudiado mejor y otras con el oído y el corazón. Considero que mí música tiene mucho de todo, pero con algo innegociable para mí, mi mano derecha en la guitarra y la intención dicen de dónde vengo”.

Nuevas canciones

La instrumentación de estas nueve canciones que componen el disco es muy variada. Sonidos de bandoneón, guitarras acústicas y eléctricas, bajo eléctrico, sintetizadores, programaciones y las voces transmiten la búsqueda artística y personal de este joven músico.

-¿Por qué el título de tu disco es “Romerías”?

-“Romerías” hace un juego de palabra con mi apellido; pero más allá de ese detalle, es también una celebración este disco, es un renacer para mí, habla de una evolución personal, profunda. De una juntada con varixs amigxs musicales que vienen siendo cómplices hace varios discos ya. Celebrar las “Romerías” cómo el significado lo dice en Europa, principalmente en España, de dónde vienen mis abuelos.

-¿Cómo fue el proceso creativo de este disco?

-El proceso del disco fue un poco caótico, pero con un orden dentro de ese caos. Fue trabajar de una forma en la que nunca había trabajado; desde la virtualidad, en distancia, de Santo Tomé a Córdoba. Armé mi home estudio en mi casa y ahí se comenzó a cocinar todo. Desde la concepción de las canciones hasta la pre-producción y grabación. La búsqueda fue dar un giro desde el punto de vista instrumentación, mixturar lo analógico con lo digital y que conviva lo orgánico de cada instrumento en medio de eso. Centrado todo siempre en pos de la canción.

-¿Cómo nacen las canciones?

-Para este álbum la mayoría de las canciones han sido compuestas de manera paralela, en letra y música. Excepto las que comparto con positivamente; esas tuvieron otro desarrollo.

-¿Cuáles son las temáticas que atraviesan estas canciones?

-Todas las temáticas me tocan, quizás hoy me siento más cercano a las temáticas más profundas. De transformación, de evolución; la pandemia nos ha tocado a revisar aspectos muy profundos y yo he estado atento a ese llamado.

-¿Cuáles son tus influencias musicales?

-Mí primera influencia fue la voz de mí madre, su musicalidad. La recuerdo barriendo la casa y cantando canciones de Paloma San Basilio y ABBA; y a mí parecía simplemente genial. Después de eso llegó muchísima música más, flash cuando descubrí el bossa nova, el jazz, influencias de todos lados donde por esa época se hacían trabajos de inversión, más en el conservatorio de música.

-Hay temas donde participan otros músicos, por ejemplo Raly Barrionuevo, ¿qué te generan esas participaciones? ¿Cuál es la riqueza de estos intercambios musicales?

-Siempre es una inmensa alegría y de gratitud para mí, compartir mis canción con artistas y amigxs que admiro. Más en este momento tan significativo; cada encuentro a compartir para mí es una celebración que agradezco muchísimo. Principalmente porque se viene tejiendo una red creativa hace mucho tiempo alrededor de estas reuniones. No solo a compartir discos y canciones; va y trasciende lo musical y profesional.

-¿Qué significa este disco para tu carrera?

-Este disco me identifica de principio a final en este momento de mi vida. Para mí es significativo, es dejar al desnudo un procedimiento interno que devino en canciones y que se deja ver. Es un disco que marca también mí camino, que sirve como brújula para mí. No me gusta decir “carrera” , prefiero referirme a “camino”, que se abraza más al compartir; la carrera me tira más a competir y yo celebro hoy está comunión de compartir.