Violencia de género: "Hay 'promo' para todos, te voy a matar adelante de tu familia"

En total, profirió una docena de amenazas del mismo tenor contra la madre de su hija de dos años. Lo detuvieron la semana pasada y este lunes aceptó la prisión preventiva sin discusión.

Un joven de 24 años que fue detenido la semana pasada por haber amenazado de muerte a su expareja y a toda su familia, aceptó este lunes la prisión preventiva sin discusión y la causa se encamina a una condena por juicio abreviado, dadas las evidencias que pesan en su contra.

La medida cautelar fue ordenada por el juez penal de Santa Fe, Gustavo Urdiales, para Brian Exequiel Almirón, un joven de 24 años del barrio San José, que entre miércoles y jueves de la semana pasada profirió una docena de amenazas a través de mensajes de texto y de voz por la red social WhatsApp, lo cual consta en la carpeta judicial.

Los fiscales del MPA, Rosana Peresín y Manuel Cecchini, expusieron en audiencia las frases de elevado tenor y grave contenido amenazante, donde no faltaron los insultos y las promesas de muerte para con la madre de su hija y su grupo familiar.

"Loco y enfierrado"

"Lo juré por mi hija que te voy a dejar en un cajón y anoche se lo mandé a tu mamá", inició el 5 de enero minutos antes de las 11 de la mañana. Esa fue la primer advertencia y no se detendría al menos en las próximas 24 horas.

"Estoy yendo a tu casa", le escribió en horas de la siesta. Como nunca obtuvo respuesta, esa misma tarde redactó otra andanada de agresiones y amenazas: "te voy a dar un tiro en la cabeza hdp"; o "vas a vivir un infierno conmigo". Y las advertencias se extendían al grupo familiar: "uno por uno van a caer"; "mejor que salgas, hay promo para todos, te voy a a matar adelante de tu familia y tus hijas, vas a ver".

Ávido de venganza, el agresor no se privó de nada a la hora de imaginar un final trágico para la mujer con la que alguna vez formó pareja. "A vos y a toda tu familia los voy a prender fuego, no me importa nada"; "estoy re loco, enfierrado, no hagas que entre y cague matando a todos".

En total, por las amenazas de ese día, le atribuyeron 10 hechos. Pero el jueves 6 de enero volvió a la carga con dos mensajes de voz. Los textuales no tienen nada que envidiarle a los del día anterior, pero se advierte allí cierto despecho por la idea de que ella lo había dejado por otro hombre, cuando le anuncia que "a los dos los voy a dejar arruinados".

Detenido y a tribunales

Así, durante horas, el joven se dedicó a insultarla y ponerla en situación de pánico que sólo terminó con una oportuna intervención policial.

El sábado fue imputado en tribunales, como "autor de amenazas reiteradas -12 hechos- en concurso real entre sí y en contexto de violencia de género". En dicha oportunidad, se ventiló que Almirón había violado una medida de distancia dictada por el Tribunal Colegiado de Familia del 21 de diciembre del año pasado.

La fiscalía solicitó el tratamiento de la cautelar y este lunes, se llevó a cabo la audiencia en la cual el defensor particular del preso, el Dr. Néstor Darío Pereyra, aceptó que se le imponga una medida restrictiva de la libertad a su pupilo, sin discusión, atento a que la causa se encamina a un acuerdo de juicio abreviado.