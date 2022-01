https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se rechazó la oferta final de MLS por "Picotón"

Unión dijo no a 2.6 millones limpios y hablaron con el pibe González

El presidente Spahn, José Cardonnet y el mismo Munúa le explicaron el "no" a Gastón González. "La rompés en este torneo con Unión y te vas a Europa", le dijeron. Se queda con sueldo mejorado.

Unión apuesta a una gran temporada de Gastón González para sacarle mayores réditos, en lo deportivo y también en lo económico. Crédito: Archivo



Por Dario Pignata SEGUIR Tal como lo había explicado El Litoral, con el desembarco del agente FIFA (Gustavo Goñi) y representante de Gastón González, Unión recibió el último fin de semana una oferta mejorada (y final) de la franquicia Orlando City de la MLS de los Estados Unidos. Finalmente, luego de ser analizada por el presidente de Unión y la llamada "mesa chica", la respuesta del Tate al equipo de la Florida volvió a ser "no se vende por ese dinero".

El Litoral está en condiciones de adelantar que la última oferta de los americanos "subió" hasta 2.6 millones de dólares limpios para las arcas del Tate, por un porcentaje que estaba entre el 60 y 70 por ciento de los derechos económicos de la ficha.

Sin dudas, fue mejorada pero no alcanzó, ya que Unión siempre habló de 3.5 millones de dólares "como piso" para poder empezar a conversar de una posible salida.

Luego de la llegada del mismo Gustavo Goñi, representante de Gastón González y del no oficial de Unión a Orlando City, el mismo presidente tatengue (Luis Spahn) junto a José Cardonnet (mano derecha en el rubro fútbol profesional, más allá de que ahora está conformada la secretaría técnica) y hasta el mismo Gustavo Munúa como entrenador tuvieron una larga charla con el juvenil tatengue, que explotó en el último torneo con la camiseta de Unión. Tenés que leer El primer clásico del año volverá a jugarse en Unión

En esa charla, cada uno expuso sus argumentos, advirtiendo claramente que en el posible futuro salario del chico y la vidriera de la MLS, hubiera sido algo superador para el humilde y laburante "Picotón".

Con las palabras justas, como siempre, el entrenador le explicó a Gastón González la importancia que tiene dentro del andamiaje de Unión, por lo que hizo y por lo que se viene en poco tiempo: torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Si bien en el fútbol es todo relativo, la sensación es que además condiciona esta venta hoy en López y Planes un tema no menor: en poco más de 100 días habrá elecciones con cuatro listas en el Club Atlético Unión.

"Quedate acá, la rompés toda en Unión y te vas a ir a una liga más importante, algún club de Europa", le dijeron Spahn, Cardonnet y Munúa en esta charla larga pero frontal con Gastón González en Casasol.

Ahora, detrás del "no" a los 2.6 millones de dólares limpios del Orlando City, se viene algo que estaba cantado: la mejoría del salario de "Picotón". De todos modos, antes de la oferta de la MLS, ya existía la idea de la secretaría técnica de "mejorar todos los salarios de los juveniles que aparecieron en el primer equipo en el 2021".

Desde un primer momento, con la nota exclusiva a Oscar Pareja (DT colombiano de Orlando City) en Estados Unidos, El Litoral fue contando cada capítulo de la oferta de la franquicia americana por Gastón González.

La primera oferta, el primer no de Spahn. La segunda oferta, mejorada, el no definitivo de Unión. Aprendiendo de viejos errores y con elecciones calientes a la vuelta de la esquina de López y Planes, el Tate dijo no a 2.6 millones de dólares "limpios" por uno de sus canteranos más interesantes.

Mientras disfrutan, a futuro, los hinchas tatengues y Munúa, cruje la tesorería de Unión. Los males del fútbol argentino parece que le tocan a casi todos: los contagios y el "dólar-futbolista". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

