https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.01.2022 - Última actualización - 14:57

12:51

El Tate no viaja

Nacional busca rival en lugar de Unión para el 17

Desde Montevideo, se lo confirmaron a El Litoral desde la empresa organizadora. El Tate, con varios casos de Covid en su plantel, no irá a Uruguay de pretemporada.

Crédito: Pablo Aguirre



Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

El Tate no viaja Nacional busca rival en lugar de Unión para el 17 Desde Montevideo, se lo confirmaron a El Litoral desde la empresa organizadora. El Tate, con varios casos de Covid en su plantel, no irá a Uruguay de pretemporada. Desde Montevideo, se lo confirmaron a El Litoral desde la empresa organizadora. El Tate, con varios casos de Covid en su plantel, no irá a Uruguay de pretemporada.

Por Dario Pignata SEGUIR "Nacional ya puso en venta los tickets y cedió los derechos de TV para el amistoso de este lunes, a las 21.30, en el Gran Parque Central. Por lo que sabemos, ya se busca un equipo que reemplace a Unión de Santa Fe. No sabemos si Gustavo (por Munúa) canceló la gira, pero el partido del lunes no será Nacional de Montevideo-Unión de Santa Fe como estaba previsto", anticiparon en exclusiva desde Montevideo a El Litoral. Hay que recordar que Unión tenía concretado dos amistosos: el lunes 17 a las 21.30 contra Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo y el miércoles 19 a la misma hora contra Peñarol en Colonia del Sacramento. Sin embargo, ante la ausencia del Tatengue el equipo que lo reemplazará será Ñublense de Chile. A través de sus canales oficiales, Unión confirmó los casos de coronavirus detectados en el plantel de Gustavo Múnua. Además el club informó que debido a esta situación se daba de baja del viaje a Uruguay. "Se informa que debido a resultados + de Test PCR de los futbolistas Machuca, Juárez, Gioria, Portillo, Godoy y Franco Calderón, se determinó la suspensión de la pretemporada en Uruguay. El plantel continuará con los entrenamientos en el predio Casasol", publicaron en las redes sociales. ℹ️ Se informa que debido a resultados + de Test PCR de los futbolistas Machuca, Juárez, Gioria, Portillo, Godoy y Franco Calderón, se determinó la suspensión de la pretemporada en Uruguay. El plantel continuará con los entrenamientos en el predio Casasol. pic.twitter.com/NuKyd6SXCf — Club Atlético Unión (@clubaunion) January 11, 2022 LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: