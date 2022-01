Italia llora la muerte de David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo

Gran conmoción causó hoy en Italia y el resto de Europa la repentina muerte, a los 65 años, de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo y figura muy prestigiosa y conocida en el país ya que, antes de pasar al mundo de la política, en la centroizquierda, fue periodista televisivo y presentador del principal noticiero de la RAI, la cadena pública italiana.

Casado y padre de dos hijos, Sassoli se encontraba internado desde el 26 de diciembre en el centro oncológico de Aviano, en provincia de Pordenone, en el noreste del país, debido a graves problemas del sistema inmunitario ocasionados por una pulmonía de legionela anterior.

Dio la noticia del fallecimiento de Sassoli su vocero, Roberto Cuillo, que indicó que habrá una cámara ardiente este jueves en una sala del Capitolio -sede de la comuna de Roma-, mientras que el funeral tendrá lugar este viernes en la Iglesia de Santa Maria degli Angeli, de Piazza de la Repubblica.

Desde septiembre pasado el presidente del Parlamento Europeo se había visto obligado a suspender sus compromisos institucionales a raíz de una “fea” pulmonía relacionada con la bacteria de la legionela, como él mismo había explicado en un video publicado en Twitter, en noviembre. Fue entonces que desmintió que su enfermedad estuviera relacionada con el coronavirus o con la vacuna. Antes de Navidad tuvo una recaída que lo obligó a internarse en el centro oncológico de Aviano, donde murió esta madrugada.

Tal como recordó el diario La Repubblica, debido a su reciente enfermedad no había podido presidir la sesión plenaria en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había pronunciado su discurso sobre el estado de la Unión Europea. Justamente porque sus médicos le habían dicho que tenía que bajar el ritmo de trabajo, en diciembre había adelantado que no iba a volver a candidatearse para liderar el Europarlamento. El jueves próximo estaba prevista la elección de su sucesor, para la segunda mitad de la legislatura.

De “divo” al Parlamento Europeo

Nacido en Florencia, pero romano de adopción y licenciado en Ciencias Políticas, después de haber trabajado varios años como periodista –al igual que su padre- y luego como presentador televisivo estrella del noticiero más importante del país, tanto es así que lo comparaban con un “divo”, Sassoli entró en política en 2009 cuando llegó a ser diputado del Parlamento Europeo de la mano del Partido Democrático, de centroizquierda.

Gracias a su gentileza y sus dotes de negociador tranquilo y paciente, hizo una carrera que culminó con su elección, en julio de 2019, al frente de la Asamblea de Estrasburgo, de la que había llegado a ser vicepresidente en 2014. Entre sus últimas batalles estuvieron el voto a distancia en la era Covid en el Parlamento Europeo y su compromiso por los derechos en Rusia y el caso Navalny, por el que había terminado en la lista negra de Moscú.

La noticia de su muerte causó gran conmoción, también entre gente común, de la calle, porque era muy conocido y querido en Italia y tuvo gran repercusión, no sólo en ámbitos locales.

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David!