Ibérá, entre los 52 lugares turísticos mundiales recomendados por el New York Times en 2022

Argentina obtuvo un lugar en este listado y el destino elegido fue los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. No es la primera vez que Iberá obtiene este reconocimiento: ya en 2017 había formado parte de la lista.

Como todos los años, el New York Times elaboró su lista de “52 lugares” del mundo, ideales para visitar. En pandemia, cualquier selección resulta difícil y sujeta al devenir de la situación epidemiológica en cada lugar. “Con la pandemia llegando a su tercer año calendario, los viajes globales son más posibles, pero sigue siendo difícil y está plagado de incertidumbre”, señala el artículo, publicado en la sección Travel del diario. Pero además, no solo se trata de advertir sobre la pandemia, también es importante, en una vuelta al mundo, hablar del cambio climático y los estragos en algunos paisajes (incendios, tormentas, niveles del agua, etc). Se sabe, la industria de viajes es responsable de entre el 8% y el 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y otro problema que afecta a varios sitios: la incidencia del turismo masivo en algunos destinos. Las restricciones y cierres en los momentos más duros de la pandemia parecieron traer cierto aprendizaje de cara al futuro… pero nadie está muy seguro de ello ahora que hay cierta ansiedad por retomar la normalidad. ¿Lograrán liberarse de la sobre demanda algunos lugares? Optimismo Sin embargo, buscando el lado positivo, “los viajes también pueden ser parte de la solución… Los viajes respaldan las economías agotadas en lugares que dependen de los dólares de los turistas y abren los ojos a los viajeros a culturas y costumbres diferentes a las suyas. Ese pensamiento es el espíritu animador detrás de la lista de este año, “52 lugares para un mundo cambiado”, señalan en el artículo. Es por ello que esta selección se centra en lugares donde hay cambios importantes que pueden mejorar el futuro de la gente que vive allí o del entorno natural. La Argentina obtuvo un lugar en este listado y el destino elegido fueron los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. No es la primera vez que Iberá obtiene este reconocimiento: ya en 2017 había formado parte de la lista. Qué destacan Entre las descripciones que hacen desde el New York Times para justificar la elección de este sitio natural, caracterizado por sus pastizales y humedales, está presente el trabajo de la fundación Rewilding Argentina, que intervino y comenzó a comprar y donar tierras. “Hoy, el Parque Iberá es uno de los más grandes de Argentina… con praderas, lagunas, islas y humedales protegidos, y un santuario para grandes poblaciones de animales. La fundación ha salvado de la extinción a decenas de especies aquí, en particular yaguaretés, osos hormigueros gigantes y nutrias de río gigantes, y se ha convertido en un refugio para venados de los pantanos, el aguará guazú, ñandúes, aves de pastizales y el yetapá acollarado o yetapá de collar”, escribe Danielle Pergamento en su articulo, en relación con la elección del lugar. Vale recordar que en 2018 se creó el Parque Nacional Iberá, que se compone de cuatro portales con ingresos independientes y es parte de la Reserva Natural del Iberá de la provincia de Corrientes, creada en 1983 y con una superficie total de 1.300.000 hectáreas. Desde la web de Iberá, señalan que “años atrás el Iberá era esa zona improductiva que dividía la provincia y que no se sabía muy bien qué hacer con ella. Hoy, es el corazón que une a los correntinos y en este contextos el Gran Parque Iberá se ubica como un territorio inteligente que contribuye al progreso sustentable y al crecimiento económico de Corrientes, con le potencial de generar más de 20 mil puestos de trabajo”. Para conocer la región hay que elegir uno de los tantos portales de ingreso -cada uno con diferente grado de desarrollo de infraestructura y servicios turísticos- y un modo de conocer el lugar. Hay navegaciones, cabalgatas, caminatas y más.

