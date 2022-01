Refuerzan controles para evitar nuevos incendios intencionales en el bosque de Laguna Paiva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El intendente Elvio Cotterli explicó a El Litoral que desde el 27 de diciembre las llamas (producto de incendios intencionales) han consumido unas 40 hectáreas. “Con estos 12 incendios en pocos días, lamentablemente tuvimos que prohibirle el ingreso a la gente hasta que encontremos a los responsable”. Personal municipal y de las fuerzas policiales trabajan en el perímetro del predio.

Desde hace dos semanas el histórico bosque de eucaliptos ubicado al noroeste de Laguna Paiva, viene sufriendo incendios forestales intencionales que ya consumieron unas 40 hectáreas de eucaliptos.



El espacio verde de unas 100 hectáreas se encuentra en terrenos federales de ex FF.CC Argentinos y que están próximos a ser entregados a la municipalidad. El intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli, habló con El Litoral y mostró su preocupación por la destrucción del espacio público de todos los vecinos y del enorme daño ambiental generado por los incendios.

“Son terrenos que anteriormente pertenecían al ferrocarril y ahora pasan a manos del municipio. Si bien tenemos la mensura del predio, no se ha podido terminar la escritura, dado que hubo un error de inscripción cuando se dictaminó la ley. Por ello están haciendo la enmienda correspondiente para poder terminar con la misma”.

Cotterli agregó que igualmente en todo este tiempo, el municipio llevó a cabo tareas de limpieza, y de puesta en valor de algunos lugares de esas 220 hectáreas (de las cuales 100 hectáreas comprende el bosque de eucaliptos).

“El bosque de eucaliptos está dentro de la órbita del municipio para llevar adelante el proyecto que prevé dotar a esa zona de un paseo eco-turístico. Por ello vamos a forestar (en los meses de otoño) con unos 1500 árboles autóctonos. El eucalipto no es un árbol autóctono sino que fue plantado en su momento por quienes tuvieron la visión de llevar adelante la construcción de los talleres ferroviarios; pensando que esa madera iba a ser utilizada en su momento para alimentar las calderas de los talleres. El tiempo pasó y el bosque quedó”.

El funcionario remarcó que para todos los paivenses el bosque es un patrimonio muy importante.

“El último 27 de diciembre se generaron 9 focos de incendio intencionales en distintos lugares del bosque. Fueron tres días de intensos trabajos junto a bomberos voluntarios, personal municipal y vecinos de la zona para poder apagarlo. Luego llegó el alivio de las lluvias de principios de año y nuevamente el fin de semana volvieron a incendiar en tres partes distintas del predio”.

En estos 12 incendios se perdieron cerca de 40 hectáreas de las 100 que comprende el bosque.

“La gran pregunta que nos hacemos nosotros es quien está detrás de estos incendios intencionales que destruyen el patrimonio de la ciudad. Nosotros queremos hacer una puesta en valor del lugar, si desde el municipio tanto peleamos para que sea nuestro, acá tenemos que empezar a ver desde otra óptica y ver quien es el malintencionado. No queremos pensar, ni creer que esto roza una cuestión política por todos los cambios que ha presentado en estos dos últimos años (en materia de infraestructura) la ciudad”.

Coterli añadió que hay cosas muy importantes para la localidad que se fueron logrando en los últimos años. “Pero este tipo de cosas nos dejan anonadados, es la primera vez que pasa. No podemos entender que haya gente malintencionada que destruya el patrimonio de todos”.

Reunión

El intendente señaló que se hicieron las denuncian correspondientes ante los organismos correspondientes.

“Ayer tuvimos una importante reunión con todos los actores (bomberos, policía y municipio) para trabajar mancomunadamente y si llega a suceder otro incendio intencional acudir rápido al lugar y que el daño que se pueda ocasionar no sea de la gravedad de los incendios anteriores”.

El funcionario precisó que el predio siempre fue un espacio público donde los vecinos ingresaban sin restricciones. “Fue siempre un espacio público más de la ciudad. Ahora con estos 12 incendios en pocos días, lamentablemente tuvimos que prohibirle el ingreso a la gente hasta que encontremos a los responsables de estos incendios. Tenemos afectado personal municipal y el compromiso de las fuerzas policiales de aumentar el patrullaje en el perímetro del predio”.

En este sentido agregó que se han extremando las medidas para que esta situación se pueda resolver y evitar que se siga quemando el bosque. “Necesitamos que estos personajes nefastos y malintencionados puedan declinar su actitud y eviten seguir destruyendo el espacio público de todos los paivenses y generando un enorme daño ambiental”.

Por último Cotterli manifestó que no hay una explicación lógica a esta situación. “Es el daño por el daño mismo. Vuelvo a repetirlo: en ese sector se va hacer un espacio eco-turístico con una nueva forestación de especies nativas. Vamos a potenciar fuertemente este lugar, por ello no entendemos el porqué, no sabemos de que lado viene. Además hubo campos de productores de la zona donde los focos de incendios intencionales han provocado daños graves. Es alguien que lamentable no esta preparado para convivir en sociedad y que tiene como fin destruir el espacio público y atentar contra productores de Laguna Paiva”.