Investigan el posible secuestro de un nene de ocho años en Neuquén

Martes 11.01.2022

17:06

La madre se lo había dejado a cargo a su hermana y viajó a Bolivia. La policía neuquina lo busca con avionetas y drones.

Toda la Policía del Neuquén lanzó un operativo de búsqueda de un niño de 8 años, quien está desaparecido desde la tarde del lunes. Se sospecha del padre, con quien no tenía acercamiento y que desde el sábado rondaba la casa, tal como informaron desde la Policía.

Toda la Policía del Neuquén lanzó un operativo de búsqueda de un niño de 8 años, quien está desaparecido desde la tarde del lunes. Se sospecha del padre, con quien no tenía acercamiento y que desde el sábado rondaba la casa, tal como informaron desde la Policía.

El jefe de la dirección Seguridad Añelo, comisario Claudio Vinet explicó a la prensa que la familia que tiene a su cuidado al niño -porque la madre viajó en agosto de 2021 a Bolivia- explicó que el último sábado el padre del nene, un ciudadano ruso, se acercó por las inmediaciones de la vivienda, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 17 a la altura del kilómetro 182 de Año.

Sin embargo, como no pueden tener contacto, no se le permitieron mayor acercamiento. Hasta que anoche (lunes) “radicaron la denuncia porque desde la tarde no encontraban al niño”, explicó. La denuncia fue radicada en la Comisaría 10 de Añelo, bajo la carátula de "Ubicación y Retención de persona" y se alertó a toda la policía.

“La búsqueda se centra en Fortín Vanguardia, que es río (Neuquén) abajo. Toda la zona se rastrilla”, agregó el comisario Vinet y detalló que el rastrillaje es llevado adelante por vaqueanos de la zona, personal de Comisaría 49 de Vista Alegre, de Seguridad Metropolitana, de la División Montada y Canes, de la División Aeronáutica con el avión sobrevolando la zona, de Defensa Civil de Añelo,de bomberos voluntarios de Añelo, de Gendarmería Nacional, integrantes de las comunidades mapuche lof Painemil y Kaxipaiñ, y el presidente de la comisión de Sauzal Bonito, entre otros.

El niño fue visto por última vez con una persona, ambos a caballo y cruzando el río Neuquén en dirección a Rincón de los Sauces. Esto coincide con lo dicho por el comisario Vinet sobre que un puestero denunció la falta de uno de sus caballos.

"Lo que nos interesa de sobremanera es encontrarlos a los dos, más con estas elevadas temperaturas", confió el comisario Vinet y agregó que por el momento no descartan ninguna hipótesis.

Por otra parte, según trascendió, el padre del niño estaba detenido desde hace dos años en Bolivia.