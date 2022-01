https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mercado de pases

River quiere contratar a un jugador campeón de la MLS: "Es difícil decirle que no a Gallardo"

Se trata de Valentín Castellanos, el delantero argentino que se desempeña en el New York City FC. Además también vistió la camiseta argentina con la Selección Sub 23.

Valentín Castellanos comienza a hacerse un nombre en el fútbol argentino, donde nunca jugó, y ahora podría estar a las puertas de su primera gran chance en el plano local: ni más ni menos que River. El delantero que viene de ser campeón con el New York City FC en la MLS de Estados Unidos reconoció que desde el Millonario se contactaron con él y reconoció que es una oferta a la que "no se le puede decir que no". "Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Es muy lindo que te llamen del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada y vamos a ver qué pasa en estos días", aseguró Castellanos en diálogo con TyC Sports. Castellanos reconoció que también hay un interés del Palmeiras, bicampeón de la Copa Libertadores, pero de alguna manera dio a entender que la chance de jugar en el Millonario es superadora: "Que te llame River en esta situación y por cómo está jugando, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente le dije que sí", comentó. Y a la hora de hablar del aspecto más seductor de la chance de ponerse la Banda, no dudó: "Que te dirija Gallardo, lo que te puede generar como futbolista siendo yo tan joven".

