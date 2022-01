La gala de los Oscar volverá a contar con un presentador

La 94ta. entrega de los premios Oscar de la Academia cinematográfica de Estados Unidos y que tiene previsto llevar a cabo su ceremonia el 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, volverá a contar con un presentador luego de que en la gala del 2019 los organizadores resolvieran eliminar esa figura del show.

Según informó el sitio especializado Deadline, el anuncio fue realizado por Craig Erwich, presidente de la plataforma y productora Hulu y titular de la división de entretenimiento del conglomerado ABC, aunque no ofreció mayores detalles a la prensa sobre los nombres que se barajan para ocupar el puesto.

La noticia trascendió poco después de que la Academia confirmara que el productor y realizador televisivo Glenn Weiss, quien estuvo a cargo de la dirección de seis entregas consecutivas de los Oscar, también lo hará en esta edición, cuya lista de nominaciones se dará a conocer el 8 de febrero.

Glenn Weiss returns to direct the 94th Oscars.



The #Oscars will air live on @ABCNetwork Sunday, March 27, 2022, at 8 p.m. EDT/5 p.m. PDT.https://t.co/4SMCdq0Myx