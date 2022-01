https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un homenaje a Thatcher

Por las Malvinas, el secretario de Defensa británico tildó de "enemigos" a los argentinos

Durante el acto en el que recordaba a la ex primera ministra dijo: "Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones". Hubo repudio por parte de la Cancillería argentina.

Ben Wallace, ministro de Defensa de Gran Bretaña. Crédito: Gentileza

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, aseguró que hará frente a los "matones" para defender a las Islas Malvinas, a las que llamó "Falklands", lo que provocó la inmediata reacción del Gobierno argentino, que consideró las declaraciones de "incompatibles con la relación diplomática existente". "Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos ya nuestros valores", amenazó Wallace en un acto por el llamado "Día de Margaret Thatcher", en el que se recordaron los 40 años de la Guerra de Malvinas que se cumplirán el próximo 2 de abril. Margaret Thatcher. Foto: Gentileza "Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática, por lo que las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables", remarca el comunicado de Cancillería. La Cancillería argentina rechaza las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, publicadas en el periódico Daily Telegraph.



Sus amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia nuestro país son incompatibles con la relación diplomática existente. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 11, 2022 El Gobierno consideró en su comunicado, tal como lo viene haciendo desde hace años, que "el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU que instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes". Con información de NA.

