Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 8:41

8:15

Coronavirus

Los ciudadanos que no acepten vacunarse contra el Covid deberán pagar un impuesto en Quebec, Canadá

El 10% de la población no vacunada del estado representa el 50% de quienes se encuentran actualmente en cuidados intensivos por Covid-19.

Crédito: Gentileza

La provincia canadiense de Quebec, paralizada por la variante ómicron, creará en las próximas semanas un nuevo impuesto sanitario a quienes no estén vacunados contra el covid-19. "Estamos trabajando en una contribución de salud para todos los adultos que se niegan a vacunarse por motivos no médicos" porque representan una "carga financiera para todos los quebequeses", dijo el primer ministro de Quebec, Francois Legault. El 10% de los quebequeses, que aún no ha recibido ninguna dosis de vacuna, no debe "dañar" al 90% que sí, dijo. "No está por cuenta de todos los quebequenses pagar por eso", aseguró durante una conferencia de prensa, y precisó que el gobierno de la provincia francófona quiere que el impuesto represente una "cantidad significativa". Foto: Gentileza Diarios locales estimaron que sería de más de USD 50 o de USD 100, y que comenzaría a cobrarse "en las próximas semanas". "Siento cierto descontento respecto a la minoría no vacunada que, considerándolo todo, obstruye nuestros hospitales", expresó. El primer ministro de Quebec explicó que este 10% de adultos no vacunados representa el 50% de personas en cuidados intensivos, calificando la situación como "impactante". En un intento por detener la nueva ola, Quebec anunció el 30 de diciembre el regreso de ciertas restricciones, incluido un toque de queda a las 10 de la noche y la prohibición de reuniones privadas. En total, 2.742 personas con covid están hospitalizadas y unas 255 personas están en cuidados intensivos en Quebec, que tiene unos 8 millones de habitantes. Foto: Gentileza Los hospitales estaban lidiando con una grave escasez de personal antes de que la variante Omicron comenzara a extenderse en la provincia, lo que exacerbó seriamente esa problemática. Varias juntas regionales de salud han tenido que cancelar hasta el 80% de las cirugías no urgentes y semi urgentes para liberar personal para ayudar con las infecciones por Covid-19. Legault dijo que su gobierno también estaba buscando expandir aún más el uso del pasaporte de vacunación de la provincia a empresas, como peluquerías y otros servicios de cuidado personal, pero que quería "ir más allá" con el impuesto. A partir del 18 de enero, los clientes deberán mostrar sus pasaportes de vacunación antes de ingresar a distintos establecimientos, incluidos las tiendas de alcohol y cannabis administradas provincialmente en Quebec. "Es una cuestión de equidad para el 90%, que ha hecho algunos sacrificios", añadió Legault, refiriéndose a quienes tienen al menos una dosis de vacuna. "Creo que les debemos este tipo de medida". Las hospitalizaciones también siguen aumentando en la vecina provincia de Ontario, la más poblada de Canadá, con 3.220 personas hospitalizadas y 477 personas en cuidados intensivos.

