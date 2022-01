Por la variante Ómicron, las vacunas necesitarían ser reelaboradas

Un organismo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que las actuales vacunas contra el Covid-19 podrían necesitar ser reelaboradas para garantizar su eficacia contra Ómicron y las futuras variantes del coronavirus.

El grupo técnico, formado por expertos independientes, dijo que consideraría un cambio en la composición de la vacuna y subrayó que las inyecciones deben ser más eficaces para proteger contra la infección.

“Puede ser necesario actualizar la composición de las actuales vacunas contra el Covid-19 para garantizar que éstas sigan proporcionando los niveles de protección recomendados por la OMS contra la infección y la enfermedad por las variantes de preocupación, incluidas ómicron y las futuras variantes”, señaló en un comunicado el organismo técnico, encargado de formular recomendaciones a la OMS.

Interim Statement on #COVID19 vaccines in the context of the circulation of the Omicron variant from the WHO Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition https://t.co/GCxlp2xfg9 pic.twitter.com/WsaQpEH0hk