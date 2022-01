Acusan a Boris Johnson de participar en una fiesta de 100 personas en pleno confinamiento estricto

La cadena de televisión británica ITV publicó un informe sobre una fiesta celebrada en mayo de 2020 en la que el secretario privado del primer ministro habría invitado a 100 personas, incluidos Boris Johnson y su actual esposa, en un momento en que estaban prohibidas las reuniones de más de dos personas. El Parlamento y la opinión pública presionan para que Johnson dé explicaciones.

“Puede huir, pero no esconderse”. Es la frase lapidaria que este martes 11 de enero lanzó la número dos del partido Laborista británico, Angela Rayner, sobre el primer ministro británico Boris Johnson.

Al premier se le acumulan los escándalos por supuestas fiestas o encuentros privados en momentos de la pandemia en que su Gobierno restringía los encuentros de más de dos personas entre la población de Reino Unido.

Hasta ahora, Johnson consiguió eludir las consecuencias, pero en medio de un nuevo rebrote de Covid-19 provocado por la variante Ómicron, y con la población extenuada tras más de dos años de pandemia, el nuevo escándalo publicado por la cadena de televisión ITV deja contra las cuerdas al primer ministro.

Según la información de ITV, el secretario privado de Johnson habría invitado el 20 de mayo de 2020 a cerca de 100 personas a una fiesta privada en los jardines de Downing Street, la residencia del primer ministro. Johnson y su actual esposa, Carrie Symonds, habrían estado allí junto a unas 40 personas, según testigos.

