Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 9:56

9:55

Anuncio en redes Flor Peña anticipó su salida del programa "Flor de Equipo"

A través de las redes sociales y a poco de haberse trasladado a Uruguay, Florencia Peña anticipó que a fin de mes dejará el programa televisivo que conduce en Telefé.

“Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora”, publicó en su cuenta de Instagram.

Junto con el texto, una foto del grupo de panelistas y colaboradores que tiene el ciclo que se emite a la mañana.

“Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con @telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. #FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje”, agregó.