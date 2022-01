Con mucho sol, alegría y diversión, comenzaron las Colonias para Adultos Mayores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Organizadas por la Municipalidad, el lunes se iniciaron las actividades que se prolongarán durante 6 semanas. Más de 500 personas, divididas en 4 sedes al aire libre, realizan yoga, bailes y natación, respetando las medidas sanitarias necesarias por la pandemia.

El lunes comenzaron las Colonias de Vacaciones para Adultos Mayores, y con ellas, retomó la alegría para las 500 personas que pueden volver a disfrutar de un espacio lúdico luego de casi dos años de pandemia. Piedras Blancas, una de las 4 sedes destinadas para ese sector etario, está colmada de buena onda y optimismo. “Somos un ejemplo para los más jóvenes”, comentó una de las participantes.

Además de Piedras Blancas, las otras sedes son Amsap, Stia y Amsafe. Entre las diferentes propuestas que la Municipalidad lleva adelante se suma el yoga, la práctica de baile y la gimnasia acuática. Cabe destacar, que se trabaja en burbujas y con todos los protocolos que la pandemia exige. Santiago Seghesso, subdirector de Promoción de Derechos y Autonomía de las Personas Mayores, destacó la posibilidad de que los colonos puedan recuperar un espacio de alegría en un contexto complejo: “Venimos de muchos tiempo de aislamiento, para los adultos mayores fue crítico. Y poder encontrarnos, compartir y socializar es fundamental en esta edad de la vida”.

En consonancia, el funcionario municipal indicó que las colonias son un espacio de recreación, de encuentro, de amistad. “Lo que intentamos es fortalecer la salud, el bienestar de las personas. Desde la Municipalidad buscamos que ellos encuentren un espacio de contención, de disfrute de recreación, de poder pasar el verano con un grupo de su misma edad y armar espacios sociales fortalecidos”, concluyó.

Diversión responsable

Con respecto a las precauciones que se llevan adelante para no propagar el COVID-19, Seghesso valoró que todas las actividades se realizan en contacto con la naturaleza. “La pandemia no nos da tregua todavía, por eso estamos trabajando en formato burbuja. Y continuamos fortaleciendo la autonomía de las personas”, dijo.

Por su parte, Hilmar Haesler, encargado de las Colonias de Vacaciones dependientes de la Municipalidad indicó que durante este año “intentaremos darle un enfoque más recreativo a estos espacios: que vengan a jugar, a disfrutar, siempre respetando los protocolos, el trabajo en burbuja, es la realidad que nos toca vivir hoy en día. De todas maneras, se puede ver la cara de felicidad de las personas que ,en general, vienen desde hace muchos años y eso genera un vínculo especial”.

Las mejores vacaciones

Dorita Camargo y Mirtha Streiger dejaron su grupo por un instante para dialogar sobre lo que implica para ellas este espacio de distensión: “Esperábamos las colonias con ansias, estamos muy felices. Venimos acá todos los años, así que ya somos amigas, nos vemos y nos ponemos contentas de poder encontrarnos nuevamente. El año pasado fue muy triste.”, indicó Dorita y aseguró: “Para mí son las mejores vacaciones porque acá somos todos amigos y bailamos y hacemos yoga y pileta, es decir que disfrutamos de todas las actividades”.

Por su parte, Mirtha destacó que las Colonias de Vacaciones de la Municipalidd representan “un lugar donde realmente podemos disfrutar de una manera amplia todos los sectores. A pesar de que cambian los gobiernos, las colonias se mantienen y eso es algo muy beneficioso, los adultos mayores venimos con una alegría, que es un ejemplo para los jóvenes”. En consonancia, Mirtha destacó “el ambiente de camaradería que se vive. Venimos con buena onda”.

A la hora de elegir las actividades favoritas, no hubo acuerdo: “A mí lo que más me gusta es el baile”, aseveró Dorita, que está a punto de festejar los 89 años, mientras que para Mirtha, “lo que más me gusta es la pileta, porque es refrescante, esto es un paraíso”, concluyó.