https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 14:56

14:49

Naza Di Serio Quién es la conductora elegida para reemplazar a Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen

Darío Barassi se fue de vacaciones y de inmediato la productora de 100 Argentinos Dices salieron a buscar reemplazo. La elegida es una cara conocida del canal y de Todo Noticias, Nazarena Di Serio.

La joven tiene protagoniza varios segmentos dentro de la grilla de Canal 13 y TN. Por un lado, Tiempo del tiempo y Arriba argentinos junto a Marcelo Bonelli. Por otro lado, encabeza la columna del clima en siete noticieros de la señal de noticias de la empresa.

"Ya estoy en el canal hace 5 años y siempre buscando distintos lugares para crecer”, dijo en un reportaje reciente con Clarín.

“Estoy muy manija viendo las repeticiones de 100 argentinos dicen, por YouTube, porque mañana empiezo a grabar y quiero tenerlo bien calado. Eso merece mucha dedicación y tiempo", respondió acerca del nuevo desafío.

Foto: Instagram

La participación de Naza en 100 Argentinos se emitirá al aire la semana que viene (del lunes 17 al viernes 21), sumándose a las figuras ya convocadas como Dani La Chepi y Manuela Viale (le tocó reemplazarlo esta semana).

“Me tocaba después de Fede Bal, pero se adelantó un poquito al enterarnos de su Covid positivo. Justo se dio ahora que me estaba por ir de vacaciones, pero me importó poco. Porque es una recontra oportunidad”, explicó.

Foto: Instagram

"Es una oportunidad que la quiero aprovechar al mil. La gente que me sigue me recontra arengaba y es la misma que me hizo creer que yo podía conducir. Incluso las mujeres, que fue lo que más me costó", cuenta Di Serio.

"Antes estaba eso de la chica del tiempo que le roba el trabajo al meteorólogo, que es rubia y flaca. Yo creo que pude romper un poco con eso. Y, volviendo a este desafío, cuando uno es muy bueno en lo suyo, como Darío, hace parecer que su trabajo es fácil, pero no lo es ni por casualidad", lo elogia genuinamente.