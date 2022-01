Línea directa: "¡Un foco de contaminación para la salud y odorífera" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 16:23

16:13

Un foco de contaminación para la salud y odorífera

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Un foco de contaminación a la vista de todos son los que generan los contenedores de residuos orgánicos. Suelo ver en distintas zonas gastronómicas el inconveniente que causan los derrames de un líquido viscoso, maloliente (en parte lixiviados), producto de la descomposición de los alimentos, sobre todo en verano. A su vez, diseminados por el tránsito, que se encarga de su esparcimiento por las calles, sin ninguna intervención de control para evitarlo. En conversaciones ocasionales con los propietarios de los mismos, ellos dicen que se debe ocupar el Municipio y viceversa. La realidad es que ensuciar las calles es un perjuicio para toda la sociedad".

ERCILIO FERRI

"Los hombres no son como los describen quienes los idealizan. Cristianos u otros utopistas. Ni por aquellos que los creen muy diferentes de lo que de hecho son y siempre han sido y no pueden evitar ser. Los hombres, cuanto menos sus propios compatriotas para quienes y acerca de quienes Maquiavelo escribía, en su mayor parte parecen ingratos, lascivos, falsos y disimulados, cobardes y codiciosos, arrogantes y ruines. Su impulso natural es ser insolentes cuando sus negocios prosperan y abyectamente serviles cuando la adversidad los golpea. Les importa poco la libertad. El hombre les dice más que la realidad y la colocan bien abajo de la seguridad, la propiedad o el deseo de venganza. Esto último el gobernante puede proporcionarlo en un grado razonable. Los hombres son fácilmente corrompibles y muy difíciles de curar; responden tanto al temor como al amor, ante el cruel Aníbal y el justo y humano Escipión. Ciertas emociones no pueden combinarse. El temor es lo más confiable, siempre que esto no se vuelva en odio, que destruye el mínimo de respeto que los súbditos deben observar para aquellos que los gobiernan".

Vecinos desesperados

JACINTO DE B° LOS HORNOS

"Le pido que El Litoral venga con un fotógrafo para ver el estrago que hizo la Municipalidad en nuestro barrio. Evidentemente, los planos están mal hechos; la diferencia es abismal entre lo que es una cuneta y una boca de tormenta. Parece hecho por gente inexperta. No tenemos con quién hablar. La vecinal es un caos por el reclamo de los vecinos".

Muchas necesidades y los legisladores de vacaciones

UN LECTOR

"En los momentos complicadísimos que está viviendo el país (y lo digo en el plano sanitario, económico y en cuanto a la convivencia y el comportamiento de la sociedad, donde pareciera que se está perdiendo el sentido común y el freno ético en las personas); con por ejemplo materias pendientes, como es la reforma del Código Civil, reforma de Código Penal, cuestiones que hacen a la vida cotidiana, estoy viendo otro accidente de cuatriciclo... La ciudad de Santa Fe, con sus calles dinamitadas, llenas de cráteres y una Municipalidad que persigue y hostiga al contribuyente, aplicando tasas impagables, por lo elevadas. Ante todo esto yo me pregunto si en este contexto nuestros legisladores (y hablo de concejales, de diputados, de senadores) están trabajando en un momento crítico del país, para atender todas estas cuestiones pendientes. O se han ido de vacaciones a playas paradisíacas, mientras la gente trata de superar las limitaciones que introdujo la pandemia y este gobierno. Ambos culpables. Seguramente, me voy a llevar la sorpresa de que están todos de vacaciones; es decir porque nuestros legisladores en vez de atender las cuestiones pendientes trabajan 10 días al año (con suerte, si no es año electoral). Entonces las cuestiones urgentes y a resolver quedan sepultadas hasta... nunca. Porque nunca se van a tratar y así vamos a seguir teniendo homicidas en las calles, asesinos al volante y a pie. Así vamos a seguir teniendo muertos en accidentes de cuatriciclos; delitos nuevos, que no están contemplados y por ende tampoco castigados. Y seguimos en la debacle, en la caída libre de este país. Esta es simplemente una reflexión de ciudadano, viendo la realidad y lo que hacen nuestros 'representantes' ".

MARIO PILO

"Empezamos un nuevo año económico (si es que podemos hablar de economía en un país sin moneda), con un discurso peronista que nadie cree: ni la CGT de los gordos, ni sus mafias creen en una inflación del 2022 del 39 %. En el año 2021 iba a ser del 29. Y piden reajustes salariales del 50 %. ¿Con qué plata, en un país fundido? ¿Y cómo a la vez se seguirá subsidiando a varias generaciones ya de planeros? Estamos en default técnico. No hay reservas en el Banco Central, no hay oro. Y el ocupante de la Casa de Gobierno insiste con acordar con el FMI, mientras asume en el grupo castrista de la Celam, con un discurso anti-EE.UU.".

Libera tus alas

HORACIO RIVARA

En Argentina le decimos Vaquita de San Antonio; en Italia Coccinelle y Mariquita en España. Más allá de los nombres, goza de universal simpatía, en parte porque es símbolo de buena suerte, o porque se come el pulgón de las cosechas.

Sus alas son muy delicadas, así que la naturaleza las protegió con dos caparazones muy duros, que se cierran cuando no las usan.

Estos caparazones podrían afectar el vuelo, pero tienen la curvatura perfecta para generar sustentación, al abrirse quedan como alas fijas, que ayudan al vuelo y dan estabilidad.

Si la naturaleza hizo de un bichito algo tan perfecto, imagina lo perfecto que te hizo a vos, teniendo 201 millones de años más de tiempo.

Las alas de las Vaquitas de San Antonio están tan protegidas, que ellas a veces olvidan que las tienen. Entonces intentan escapar, corriendo con sus patitas, del peligro.

Finalmente se detienen, recuerdan que pueden volar, que son poderosas, que pueden elevarse hasta las nubes. En ese momento abren sus alas y vuelan, dejando a sus perseguidores abajo.

Recuerda que eres poderoso, que puedes volar, que la libertad no es un permiso que inventaron los juristas, sino tu naturaleza, tu derecho de nacimiento. Recuerda que eres perfecto, aunque otros te digan que no.

Escondiste tu poder para protegerlo. Bueno, ahora es el momento de liberar tus alas.