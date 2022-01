https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 16:21

16:18

Desde la Policía informaron que aún no cuentan con pistas sólidas, pero se continúa la búsqueda desde primera hora de este miércoles con perros, caballos y un dron. Sospechan que se lo llevó su papá, un ciudadano ruso - uruguayo con enfermedad mental y antecedentes judiciales en varios países.

Presuntamente secuestrado por su padre Por "cielo, tierra y agua" continúa la búsqueda de Erik Rusakov en Neuquén Desde la Policía informaron que aún no cuentan con pistas sólidas, pero se continúa la búsqueda desde primera hora de este miércoles con perros, caballos y un dron. Sospechan que se lo llevó su papá, un ciudadano ruso - uruguayo con enfermedad mental y antecedentes judiciales en varios países. Desde la Policía informaron que aún no cuentan con pistas sólidas, pero se continúa la búsqueda desde primera hora de este miércoles con perros, caballos y un dron. Sospechan que se lo llevó su papá, un ciudadano ruso - uruguayo con enfermedad mental y antecedentes judiciales en varios países.

Continúa la desesperada búsqueda del niño de 8 años presuntamente secuestrado por su padre, un hombre de nacionalidad rusa que tendría problemas psiquiátricos y se autoproclamaba "Mesías". Desde la Policía de Neuquén informaron que se los busca "por cielo, tierra y agua" y se está chequeando cada nuevo dato.

Foto: Captura

Cabe recordar que la búsqueda, que se centra en el hombre de nacionalidad rusa y su hijo de 8 años, inició luego que el niño desapareciera del lugar que habitaba en Añelo junto a una familia, dado que su madre no se encuentra en la zona. El padre del niño, por su parte, no tenía permitido el contacto con el pequeño, pero aún así se había presentado el día sábado pidiendo verlo en la vivienda ubicada a la vera de la Ruta Provincial 17 a la altura del kilómetro 182 de Añelo.

Como no pueden tener contacto, no le permitieron mayor acercamiento. Hasta que el martes a las 00:40 “radicaron la denuncia porque desde la tarde no encontraban al niño”, explicó el comisario Claudio Vinet . La denuncia fue radicada en la Comisaría 10 de Añelo, bajo la carátula de "Ubicación y Retención de persona" y se alertó a toda la policía.

El niño fue visto por última vez con una persona, ambos a caballo y cruzando el río Neuquén en dirección a Rincón de los Sauces. Esto coincide con lo dicho por el comisario Vinet sobre que un puestero denunció la falta de uno de sus caballos.

"Lo que nos interesa de sobremanera es encontrarlos a los dos, más con estas elevadas temperaturas", confió el comisario Vinet y agregó que aunque no creen que el hombre pretenda herir al niño, por el momento no descartan ninguna hipótesis y también temen que en su recorrida de escape algo pueda salir mal, lo que también preocupa.

El martes, el fuerte operativo de búsqueda finalizó alrededor de las 20, con efectivos y animales "muy exhaustos por las largas horas de trabajo y el calor", que en estos últimos días no ha dado respiro en la región. Aún así, a primera hora de este miércoles se retomó la búsqueda, bajo una sensación térmica de 40 grados; esta por ahora se centra en un radio que comprende unos 15 km de Añelo hacia Cutral Co y desde Añelo hacia San Patricio del Chañar otros 10 kilómetros.

Además, se sumó a los recursos personal de Defensa Civil que también aportó una embarcación tipo gomón para recorrer las aguas, así como también kayaks de Bomberos y finalmente un dron y un avión de la Policía para monitorear todo el sector desde el aire. Continúan como parte del operativo la división Montada y Canes por tierra, que reciben colaboración también de pobladores de comunidades mapuche del sector. Se estimó que unos 50 efectivos más personal de otras fuerzas e instituciones y baqueanos colaboran en la búsqueda.

En un intento por obtener más indicios, los efectivos han entrevistado a pobladores de la zona y se encuentran permanentemente "chequeando y descartando información". También hay investigadores abocados a la investigación de movimientos en las redes sociales y actividad de teléfonos, manteniéndose alertas ante cualquier posibilidad.

En este sentido, Vinet opinó: "Una cosa es buscar a un desaparecido y otra a una persona en fuga, que no quiere que lo encuentren".

Qué se sabe sobre el hombre buscado

Respecto del padre, en 2020 quedó preso en Bolivia, donde se había asentado en 2018 con su familia, por violencia familiar. Incluso se conoció que en 2021 intentó fugarse por los techos y que se hacía llamar el mesías. "No tenemos certificado si se escapó de la cárcel o no", indicó Vinet y agregó que se está averiguando con migraciones si cruzó por algún paso habilitado o si estaba internado en algún psiquiátrico.

“El sábado lo tuvimos demorado en la comisaría de Añelo por un altercado con un vecino. La familia nos dijo que el hombre padece problemas psiquiátricos”, indicó Vinet y agregó que el martes a primera hora volverán a rastrillar la zona, que no es de fácil acceso, ya que solo se accede a pie o caballo.

Previamente, allá por 2014, el ruso-uruguayo (tiene doble nacionalidad) estuvo asentado en la zona de Vaca Muerta, donde vivía en una colonia rusa con su familia. Allí cultivaban verduras orgánicas y él se dedicaba a la fisioterapia.

El operativo de búsqueda que se retomó este miércoles se centra unos kilómetros al suroeste de la comunidad, en dirección al dique compensador.