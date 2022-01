https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 20:16

20:06

La Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, en otro de sus servicios a la comunidad, a fines de 2021 comenzó a publicar el índice local de precios al consumidor, que a partir de ahora divulgará todos los meses. La inflación de noviembre ascendió al 3,2% y diciembre cerró con el 3,9% en la ciudad.

Medición de la UTN venadense Agosto y noviembre, los meses de más baja inflación en Venado Tuerto en 2021 La Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, en otro de sus servicios a la comunidad, a fines de 2021 comenzó a publicar el índice local de precios al consumidor, que a partir de ahora divulgará todos los meses. La inflación de noviembre ascendió al 3,2% y diciembre cerró con el 3,9% en la ciudad. La Facultad Regional Venado Tuerto de la UTN, en otro de sus servicios a la comunidad, a fines de 2021 comenzó a publicar el índice local de precios al consumidor, que a partir de ahora divulgará todos los meses. La inflación de noviembre ascendió al 3,2% y diciembre cerró con el 3,9% en la ciudad.

Juan Franco

En busca de contar con datos certeros sobre los precios de los bienes en general y su evolución a lo largo del tiempo en la ciudad, la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dispuso un equipo de trabajo integrado por la secretaria de Extensión Universitaria, Ing. Yesica Arán; el CPN Alfredo Blanco y la Lic. Ana Lucía Giordano como coordinadores, y alumnos becarios dedicados al trabajo de campo.

El relevamiento comenzó en 2020, tomando como base los precios de agosto para medir las variaciones subsiguientes.

En el año que pasó, el Índice de Precios al Consumidor se desaceleró en noviembre al ubicarse en torno al 3,2% para Venado Tuerto. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,3% mensual, y se deduce que la baja se produce luego de la implementación del programa Precios Cuidados impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron restaurantes y hoteles, que subieron un 5%, y prendas de vestir y calzado, que aumentó un 4,1%. Por su parte, equipamiento y mantenimiento del hogar ascendió un 2,7%, y fue la tercera división con mayor alza en noviembre, en la que incidió, entre otras cosas, la paritaria del personal de casas particulares.

La suba de alimentos y bebidas no alcohólicas se desaceleró con respecto al mes pasado. Lo que más aportó en la división fue, principalmente, el aumento de carnes y derivados y, en menor medida, de pan y cereales. "Estos incrementos estuvieron parcialmente compensados por la baja de verduras, tubérculos y legumbres, dentro de la que se destacó la disminución del precio del tomate. No hay garantías de que se mantenga en diciembre ni en los meses que vienen porque requeriría un enfoque anti-inflacionario que el gobierno por ahora no ha planteado”, explicó Alfredo Blanco.

“El dato del 3,2 % es mejor que el de septiembre y octubre al estar cercano al 3,5 %, porque los precios regulados tuvieron, dentro de todo, un mes tranquilo”, detalló y finalizó considerando que “igualmente es un registro aún elevado, considerando que fue un mes donde hubo un fuerte control de precios. Esto nos hace pensar en una inflación alrededor del 50% para este año, que se aceleraría en el 2022 con la actualización del tipo de cambio y tarifas”.

En cuanto al desglose por sectores, salud se desaceleró al pasar 4,7% en octubre al 0,9% de noviembre, luego de tres meses con subas autorizadas de prepagas. Por su parte, recreación y cultura se ubicaron en el 1,9% y comunicación se ubicó en torno al 4,8%.

En el pasado mes de diciembre hubo un repunte inflacionario, según el nuevo reporte de la UTN, que midió un promedio del 3,9% en total para la ciudad, siendo los rubros educación, esparcimiento y bienes y servicios los que encabezaron los aumentos.