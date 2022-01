https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 21:27

21:22

La medida judicial es contra Melina Eugster, una promotora que aseguró tener una relación con el piloto y actual pareja de la modelo.

"Tercera en discordia" Nicole Neumann y José Manuel Urcera "silenciaron" a una promotora con una carta documento La medida judicial es contra Melina Eugster, una promotora que aseguró tener una relación con el piloto y actual pareja de la modelo. La medida judicial es contra Melina Eugster, una promotora que aseguró tener una relación con el piloto y actual pareja de la modelo.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera decidieron silenciar a Milena Eugster, la modelo y promotora que había asegurado ser la tercera en discordia, mediante una carta documento, pero esta última no dudó en salir aclarar toda la situación esta tarde en "Intrusos" (América TV), donde no dudó en recular en su relato y admitir que todo habría sido una equivocación.

Milena aseguró que al recibir el documento en su domicilio, se sintió automáticamente intimidada y con un poco de miedo: "La verdad es que sí (me dio temor)... Cuando llegó a casa lo primero que hice fue comunicarme con mi abogada, para que preguntarle". Sin embargo, la letrada la asesoró para que continúe con su versión de los supuestos mensajes que intercambió con el novio de Nicole Neumann: "Lo que ella me dice es que es la verdad, a mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer... pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera".

Asimismo, Melina aclaró el porqué hay fotografías del mundo de las carreras, en las que se le ve con Manu Urcera hace unos años atrás: "Nunca fui promotora de él, ni nunca tuve acercamiento a él". Por otro lado, debido a las picantes preguntas de las panelistas de "Intrusos", la supuesta tercera en discordia buscó la manera de desligarse de los dichos sobre que busca fama: "Lo que yo quiero aclarar es que a mí me escribió una persona que se hizo pasar por un Manu Urcera, yo le creí... No tengo por qué dudar, si una persona me dice eso, yo confío... Más allá de eso, son figuras públicas él y su pareja y se sabe qué es lo que hacen y lo que no, tranquilamente la persona que me escribió, pudo haber averiguado un poco".

Marcela Baños le sugirió que denunciara esta situación ante las autoridades correspondientes, ya que en realidad su imagen se estaba viendo seriamente perjudicada, a lo cual Melina expresó: "Al ser víctima, con ese número de teléfono se puede averiguar quién está del otro lado... Eso voy a hacer, muchas gracias". Por otro lado, Maite Peñoñori no dejó ir el móvil, sin consultarle si sabía quién es la persona que filtró el chat de su conversación, a lo cual entre risas y un poco nerviosa, la supuesta conquista de Urcera respondió: "Le envié en un grupo de amigas. Sí (sé), pero eso ya pasa a ser de mi problema".

"Intrusos" (América TV) empezó su jornada este miércoles con la noticia de que la modelo y el piloto habían decidido dar por terminado el tema de la supuesta infidelidad, con el envío de una carta documento a Milena Eugster. Adrián Pallares apoyó a la promotora y aseguró que le pareció completamente innecesario: "En este programa nos ponemos de parte de Melina, siempre hemos dicho lo mismo: que los famosos no rompan la paciencia con la carta documento".

Rodrigo Lussich no dudó en manifestarse en contra de esta acción, ya que a su juicio solo alimentan el rumor, lejos de finalizarlo: "Con negar, con desmentir, con dejarlo pasar, lo desinflan en cinco minutos. Le terminan dando un protagonismo a la chica, que si lo estaba buscando, lo consiguió... porque aparte es una carta documento que no conduce hacia ninguna parte".