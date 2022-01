https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

California, Estados Unidos Nicki Nicole y Nathy Peluso serán las primeras argentinas en participar del festival Coachella

Nicki Nicole y Nathy Peluso serán las primeras artistas argentinas en ser parte de la grilla del prestigioso festival de música Coachella, que se realizará entre el 15 y 17 y el 22 y 24 de abril en Indio, California.

La trapera nacida en Rosario actuará los días 16 y 23, en las mismas jornadas en que estará Billie Eilish, Megan Thee Stallion. En cuanto a Peluso, estará los días 17 y 24 en la noche encabezada por Kanye West, entre otros. Otra de las grandes atracciones del festival será la presencia de Miley Cyrus.

La intérprete del hit "Wapo traketero" ya había hecho historia en abril pasado cuando se convirtió en la primera argentina en actuar en el programa televisivo "The Tonight Show", conducido por el comediante Jimmy Fallon. Por su parte Peluso participo de otro famoso programa estadounidense, "The Late Show with Stephen Colbert", donde interpretó su tema "Deilito".

Tras un año de en que ambas han acumulando éxitos y premios, ambas continuaran haciendo historia, esta vez con su inclusión en uno de los encuentros musicales más importantes a nivel mundial.