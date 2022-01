Video: el impactante relato de un paciente de 70 años con Covid que se arrepiente de no haberse vacunado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un catalán que está internado en terapia intensiva del Hospital Clínic de Barcelona.

Un catalán de 70 años que se encuentra recuperándose en terapia intensiva del Hospital Clínic de Barcelona tras contagiarse coronavirus, ahora reconoce estar arrepentido por no haberse vacunado contra el Covid-19 desde un primer momento, una decisión que casi le cuesta la vida.

"Es absurdo. No me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y al principio sí que pensaba eso de que se vacunen los demás. Pero es un error", sostuvo Albert Pérez Novell en un video que dura menos de un minuto y medio.

"Ver una persona joven y fuerte que se va tras ocho días entubado sin reaccionar. Podía haber sido yo", reflexionó el hombre que se recupera tras haber contraído neumonía por Covid.

El paciente reconoció que "no hay palabras para decir lo que es un negacionista en estos momentos". "Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y eso es lo que están haciendo algunos interesados por intereses ilegítimos, para vender libros y hacer no se qué. Ahora es vacuna, vacuna o vacuna, tengas 20 o 70. Yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible", concluyó.