A la oferta de Lértora la tiene Bragarnik

Vignatti, enojado porque lo "puentearon": le pegó a la "U"

"Le calentaron la cabeza al jugador con un contrato en dólares y eso no se hace, porque hay un contrato firmado", se quejan los dirigentes sabaleros. No hay acuerdo en la cifra y Colón se pone firme.

Le prendió fuego. A pesar que ahora hay otros accionistas, José Néstor Vignatti pegó duro en Chile: "Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio", señaló de forma escueta en Radio Cooperativa de ese país. La "U" lo quiere a Lértora. Crédito: Manuel Fabatía



Le prendió fuego. A pesar que ahora hay otros accionistas, José Néstor Vignatti pegó duro en Chile: "Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio", señaló de forma escueta en Radio Cooperativa de ese país. La "U" lo quiere a Lértora. Crédito: Manuel Fabatía

Por Dario Pignata SEGUIR En Chile, explotó la bomba Fede Lértora. El presidente de Colón de Santa Fe, José Néstor Vignatti, aseguró que no negociará con Universidad de Chile por el posible traspaso de Federico Lértora. "Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio", señaló de forma escueta en Radio Cooperativa. "Estas declaraciones se producen cuando ya habría un acuerdo entre la U y el jugador argentino, que cuenta con contrato hasta junio. La relación entre la U y Colón no es la mejor, luego del frustrado fichaje de Mauricio Pinilla en 2018", informan los medios chilenos luego de la "bomba" que tiró el presidente de Colón del otro lado de la Cordillera. "Cuando había que declarar por el juicio a Pinilla nos llamaron a nosotros; ahora van directo con el jugador y el representante, ignorando a Colón que es dueño del pase de Federico Lértora y con el contrato vigente hasta mitad de año. Es una desprolijidad bajo todo punto de vista. Y hasta es obvia la postura del jugador: le calentaron la cabeza con un contrato en dólares. Hoy todos se quieren ir al exterior, pero las formas no son las correctas", deslizan los nuevos dirigentes allegados al presidente sabalero. Tenés que leer ¿Se desarma el doble "5" histórico de Colón Campeón? Del otro lado de la Cordillera, ilusionados, tratan de "suavizar" la bronca del presidente de Colón: "Lo que Vignatti no sabe es que los actuales accionistas de la Universidad de Chile no tienen nada que ver con los que estaban con el tema Pinilla. Es gente seria, con poderío económico y que cumple: casi se fueron al descenso y quieren armar un muy buen equipo. A Lértora lo venían siguiendo", explicaron a El Litoral desde Santiago de Chile. En la carta de intención, que circuló por todos lados, llegó el pedido formal a las oficinas de Christian Bragarnik, el magnate del fútbol argentino que charla seguido con Vignatti por los contratos de Rafael Delgado (arreglado), el polémico caso de Brian Fernández y las dos renovaciones no acordadas: Cristian Bernardi y Federico Lértora. Con fecha 4 de enero, Luis Roggiero (Gerente Deportivo Club Universidad de Chile) elevó la propuesta formal a "Señor Christian Bragarnik/Agente/Presente". El encabezado, al que accedió El Litoral con las cifras ocultas, (por cuestiones obvias), dice textualmente: "Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Club Atlético Colón, con el objeto de transmitir los términos de nuestra propuesta para adquirir el pase y la contratación del jugador de sus registros (?) Federico Lértora". En la misma nota se alcanza a leer "compra por la suma bruta total..." (número tachado) e incluso se detalla la forma de pago, como así también la validez de la oferta (72 horas) y la revisión médica del actual "5" de Colón. Esta manera de manejarse de la "U" de Chile que lo que alteró al presidente de Colón, más allá que por lo visto no hay acuerdo entre lo que Bragarnik y/o U de Chile ofrecen a cambio de Federico Lértora. Sin dudas, condiciona que el contrato del excelente jugador, que fue campeón con Eduardo Rodrigo Domínguez, termine en junio; o sea en un puñado de meses. Tenés que leer Liga Profesional: contra quiénes debutan Colón y Unión en la primera fecha En principio, el mismo jugador habló de manera frontal con Julio César Falcioni para explicarle la situación: la oferta de Chile y la notable mejoría económica para su familia (percibiría salario en dólares) si es que se pone la camiseta azul de la "U". Más allá de la calentura de Vignatti, porque se sintió "puenteado" por el club chileno, el diálogo del presidente de Colón con Bragarnik es más que bueno. Por ahora arrancó el tironeo y uno saber que, en este tipo de circunstancias, siempre Vignatti dobla la apuesta. La llegada de Sánchez Miño y la aparición de Cristian Vega en el radar de Falcioni (ya lo había querido al "5" de Central Córdoba cuando era DT de Independiente) hacen suponer que el cuerpo técnico empieza a abrir el paraguas. Por si llueve. Acá o del otro lado de la Cordillera. Amistoso con Rafaela "Atlético de Rafaela... agenda de amistosos. Miércoles 19 a las 8.30, vs. Colón en Santa Fe, en el predio sabalero de la Autopista. Sábado 22 con horario a confirmar, contra Unión de Santa Fe en Rafaela; martes 25 con horario a confirmar, frente a Unión en Santa Fe", se informa en el Mundo Crema desde La Perla del Oeste. Morelo: "Fui feliz cuando rescindí el contrato" El delantero cafetero Wilson Morelo, que fue subcampeón de la Conmebol Sudamericana y campeón de la Copa de la Liga 2021 con Colón, ya está de vuelta en Independiente Santa Fe de Colombia. En su club "rojito", Wilson fue también subcampeón de la Copa Sudamericana 2014, goleador y allá tiene la chapa de "ídolo" con la gente. En un alto de la pretemporada, Wilson Morelo fue muy crítico por su salida de Santa Fe para desvincularse de Colón: "Estoy contento y feliz de volver al equipo, está a punto de comenzar el torneo, estamos felices de estar en Colombia y en Bogotá, con mi equipo que es Santa Fe".. Luego, el "nítido" delantero colombiano agregó: "Fue complejo, porque Colón sabía que iba a volver a Independiente Santa Fe y juegan con la necesidad de uno, de querer volver. Pero al final nos pudimos poner de acuerdo, se rescindió el contrato, llegamos al acuerdo que todos queríamos. Cuando logré mi liberación en Argentina fui el hombre más feliz porque sé a dónde venía, quién me esperaba. Ahora trato de disfrutar el día a día, todos los entrenamientos, porque este es el equipo que yo quiero, que yo amo, y el equipo donde siento que tengo que estar", agregó Wilson Morelo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

