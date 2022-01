https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

En medio de las polémicas

El santafesino Coria entrenó con Djokovic antes del Abierto de Australia

El oriundo de Venado Tuerto, compartió imágenes junto al número 1 del mundo de cara al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año donde el santafesino debutará ante Gael Monfils. Mientras, Djokovic espera una resolución del Gobierno australiano sobre su estadía en ese país, que no admite que personas no vacunadas entren en su territorio.

Por Jorge Pavia El venadense Federico Coria, ubicado en el puesto 64 del Rankin ATP compartió a través de sus redes sociales imágenes del entrenamiento que compartió en el estadio Margaret Court junto al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien desde hace varios días está envuelto en una polémica que podría terminar con su deportación horas antes de que arranca el primer Grand Slam del año por no estar vacunado contra el Covid. Gracias @DjokerNole y equipo 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/z8NHP1zBm1 — fede coria (@fedeecoria) January 13, 2022 La práctica tuvo lugar mientras el “Maguito” Coria se prepara para debutar en el Abierto de Australia ante Gael Monfils. “Gracias Nole y equipo”, fueron las palabras con las que Coria acompañó las fotos con el serbio en sus redes sociales. Foto: Gentileza Coria, ubicado en el puesto número 64 del ranking ATP, tendrá un duro cruce en el debut en el Abierto de Australia ante el francés Gael Monfils, quien se ubica en el puesto 17 del mundo. Este fue el primer encuentro entre los dos tenistas desde mayo del 2021 cuando el serbio se impuso por un contundente 6-0 y 6-1 en cuartos de final del torneo de Belgrado II.

