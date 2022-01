Consejos para hacerle frente a la canícula australiana

El próximo lunes 17 comenzará el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, que reúne a los mejores tenistas del mundo. Con un récord de 50° en Australia, las altas temperaturas son un tema recurrente en el certamen australiano que, desde 2019, tiene nuevas reglas para combatir el calor extremo.

Según una escala creada por expertos de la Universidad de Sydney se determinará en cinco puntos las condiciones para jugar. "La escala tiene en cuenta las variaciones fisiológicas entre deportistas adultos, discapacitados y juniors, al tiempo que integra los cuatro factores climáticos: temperatura del aire, la potencia de los rayos de sol, la humedad y la velocidad del viento" había explicado Carolyn Broderick, directora médica de la Federación Australiana.

🌏 @beINSPORTS is bringing the fun and excitement of the #AusOpen and its lead in events to more viewers across South East Asia than ever before 👀#AO2022