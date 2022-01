https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.01.2022 - Última actualización - 17:09

16:45

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario dialogó con El Litoral sobre el contexto actual de la pandemia, la importancia de la vacunación y dilucidó mitos que rondan sobre la inoculación.

Salud pública Leonardo Caruana: "La pandemia obligó a todos a entender lo colectivo como supervivencia de la especie humana" El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario dialogó con El Litoral sobre el contexto actual de la pandemia, la importancia de la vacunación y dilucidó mitos que rondan sobre la inoculación. El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario dialogó con El Litoral sobre el contexto actual de la pandemia, la importancia de la vacunación y dilucidó mitos que rondan sobre la inoculación.

Por Gisela Mesa

Rosario explota de calor y de casos de covid también. Ante la suba de contagios, El Litoral entrevistó al secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, para conocer el panorama en salud público frente al actual escenario y también para desmitificar aspectos que rondan detrás de la vacuna contra el coronavirus.





-¿Por qué es importante aplicarse la vacuna contra el Covid-19?



-Las vacunas se desarrollaron en un tiempo récord, están disponibles en nuestro país y vamos avanzando con un muy buen nivel de cobertura. Esto no significa negar que detrás de la velocidad del desarrollo se disputan fuertes intereses económicos, que las reglas del juego están signadas por un mercado que mueve mucho dinero y que no resignan sus dividendos ni en situaciones como estas, que habiendo zonas del planeta no cubiertas, el problema seguirá activo, siempre hablamos de las inequidades en el acceso porque en el mundo globalizado ya no se puede circunscribir gérmenes que son trasmitidos por personas que circulan, la conectividad atenta contra estas inequidades, tambiénpodría decirse que desde la distribución y la organización de la vacuna.



Por ende es muy importante la vacunación a nivel individual y colectivo, a nivel individual las protege de la forma grave de la enfermedad, desde ese lugar puede entenderse como auto cuidado o egoísta, en el plano colectivo también se señala que el cuerpo social, global, es inmune si se reconoce como comunidad. Esta pandemia obligó a todos a entender lo colectivo como supervivencia de la especie humana, justo ahí se coloca el valor de la inmunización general, así como el fortalecimiento de la salud pública de la promoción de prácticas solidarias de la ciudadanía. El Estado tiene que intervenir controlando. No hay que agregar más incertidumbre a la que ya hay, la administración de la vacuna trascendió las formas clásicas.



Los antivacunas



-Se podría decir que de un tiempo a esta parte, la sociedad está dividida con respecto a la credibilidad de este virus. Los llamados antivacunas. ¿Qué opinión le merece?



-Respecto a los movimientos antivacunas en nuestro país, creo que aunque hay gente que no se quiere vacunar y se expresa en contra. En el plano colectivo no tiene tanto peso como en países centrales, particularmente en la Argentina la vacuna es política de Estado desde hace tiempo y tiene leyes que así lo determinan. La primera ley nos llegó en el '83, poco antes de la vuelta a la democracia, mientras que la última se promulgó en el 2019 cuando se amplió el calendario. Esa norma reconoce a la vacuna como salud pública es altamente efectiva, considera que las vacunas son bienes sociales de gratuidad, de equidad, que prioriza el interés colectivo sobre el individual. La participación de todos los sectores del Estado y de la comunidad y de obligatoriedad en las que se van incluyendo en el calendario. La obligatoriedad sigue siendo un tema muy controvertido, estas vacunas son recientes, pero por suerte, más allá de quienes la cuestionan, no son mayoría. Hay mucho más ruido en redes sociales que en el hecho concreto de la población de vacunarse, ya que el 90 % tiene 2 dosis. Los ciudadanos priorizaron la confianza de las diferentes organizaciones (Conicef, en la Universidad, organizaciones científicas…).



Rompiendo mitos



-Estas son algunas de las frases que los antivacunas postulan: "El virus no existe, es una farsa para controlarnos a través de una vacuna que tiene un chip": "La gente que se vacuna queda imantada"; "Me vacuné y sigo contagiando. No sirve"; "Esto es una 'infectadura'".





-Sobre mitos, la 'infectadura' y demás frases que mencionás, creo que las pantallas y las páginas se convirtieron en el principal espacio en el cotidiano de la gente cuando las experiencias compartidas cara a cara se redujeron. Asimismo, mientras las personas infectadas y el equipo de salud vivían un drama concreto que los noticieros en general informaban, una inmensa mayoría interpretaba la realidad a través de opiniones personales, noticias falsas y verdaderos disparates que aún corren y son tomados con carácter de verdad.



No hay respuesta para todo



-El científico argentino Israel Gogler dijo: "Nos tomó por sorpresa. A países, a gobiernos y a científicos. No hay una fórmula de cómo hacerlo. Como científicos estamos aprendiendo y hay un aprendizaje vertiginoso. En ese sentido, pienso que la política y la ciencia deben ir de la mano. Creo que la ciencia no puede dar todas las respuestas". ¿Coincide?



-Lo que subyace aquí es la idea de que la ciencia no puede responder a todo y se apela a creencia, a prejuicios o a fantasmas de la gente, los que se anclan en general con facilidad. Yo no estoy en condiciones de precisar cómo se realizan estas construcciones, pero entiendo que algunas son deliberadas, tienen una fuerte carga política e ideológica y otras han surgido de manera espontánea en el marco de la incertidumbre y el temor que generó esta enfermedad. Temor a la enfermedad y a la muerte como emergentes de la cultura. Hay investigadores que se ocupan de estudiar estos procesos y va a haber explicaciones, lo que me queda claro es que juegan en contra de un compromiso ciudadano respecto al cuidado del otro.



Hay que tener en claro que no cualquiera que ostente un título de profesional de la salud lo es, ni una autoridad intelectual ni científica. No es lo mismo una experiencia individual y una hipótesis construida a partir de esa experiencia que el conocimiento consolidado como para convertirse en confirmación científica. El rol de los medios masivos y fundamentalmente del Estado regulando esto es clave para romper esos mitos. No se me ocurre otro modo de desestructurar estos discursos si no es desde una comunicación científica responsable en los medios y redes, lo que requiere una regulación urgente y equipos a cargo, porque las miradas no pueden ser solo desde una disciplina, tiene que ser interdisciplinarios.