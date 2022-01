Coronavirus hoy: el cuidado y la prevención por encima del diagnóstico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leonardo Caruana, Secretario de Salud Pública de Rosario, habló con El Litoral y brindó detalles de la situación sanitaria en Rosario y la región.

Por Gisela Mesa

El secretario de Salud Pública de Rosario recomendó priorizar aspectos de base para evitar contagios. Y recordó, además, la labor y gestión del ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner. "Estamos en un momento de recambio de protocolos, a partir del perfil y del pronóstico de esta enfermedad, los protocolos son cambiantes, hay que fortalecer la idea de cuidado, de poner la prevención y el cuidado por encima del diagnóstico, debemos volver a la clínica, no por el hisopado sino por tu médico de referencia", expresó.



En diálogo con El Litoral, el funcionario afirmó que "es equivocado pensar que solo es una gripe, el miedo está en la subjetivad de las personas, el volver a tener un vínculo con nuestro equipo de salud".



-¿Cómo se encuentra hoy Rosario y la región a nivel salud en el país?



-En Rosario la política de salud viene siendo política de Estado desde hace décadas, hay muchos actores que participaron desde la planificación estratégica, que fortaleció el rol del Estado, una definición política en eso, que fue a contramano de la privatización de los 90 donde fundamentalmente la focalización, privatización, delegación y tercerización era lo que más se escuchaba en ese momento, en un entramado que funciona en redes, que la atención primaria no es para pobres sino como una estrategia, como filosofía que conduce su organización, que promueve el acceso as oportuno, más cercano, de calidad, independientemente de la posición económica, social o cultural de los sujetos creo que en Rosario se siguen sosteniendo espacios colectivos en salud pública, que siempre se va por algo mas no alcanza solo con lo acumulado, es momento de cartografiar los contratos colectivos para las décadas futuras.



-La pandemia también mostró la parte de la desigualdad social. ¿Qué se hace cuando una persona debe hacer distanciamiento y no tiene las condiciones necesarias para transitarlo de manera correcta?



-La pandemia nos mostró la gran desigualdad que manejan los barrios. Los fenómenos de salud y enfermedad son por esencia fenómenos sociales y biológicos y es necesario entender los procesos y dinámicas que manejan las sociedades. Se suele referir a la idea de determinación social de la salud para abordar esa discusión entre el individuo y la sociedad. Esto nos obliga a entender la historicidad en el devenir de estos fenómenos, y durante la pandemia se colocó mucho énfasis en los aspectos biológicos para explicar cómo evolucionaba de una manera el virus, al entrar en contacto con un cuerpo y de otra manera en otro, las determinaciones sociales definen porque eran vulnerables y ya con situaciones previas a la pandemia.





Hermes Binner, sinónimo de salud



-¿Qué recuerdos tiene de Hermes Binner?



-De Hermes Binner recuerdo muchas cosas, detallarlas a todas sería casi eterno, pero su mirada, su visión estratégica, su capacidad para actuar hoy pensando en un horizonte a largo plazo, mucho más allá del mandato que le tocaba gestionar o gobernar y visibilizaba las distintas escalas de intervención, desde la gestión municipal o provincial nunca perdió de vista la gestión nacional, su capacidad para sostener con firmeza principios y valores e ideas. Después hablar de prácticas pero la firmeza en los principios, valores de ideas, conducir con fuerza ese sentido, con una flexibilidad táctica que le permitía adaptarse a los cambios de contexto sin perder el rumbo.



-Lo recuerdo saliendo en los barrios en la crisis del 2001, reuniéndose con la gente en las asambleas diciendo podemos conversar de lo que podemos resolver y priorizar entre todos, más o menos el mismo espíritu del presupuesto participativo de Rosario, las asambleas ciudadanas de Santa Fe o las ideas de consejos locales de salud en su propuesta legislativa. Recuerdo que también decía cosas como, por ejemplo, para hacer hay que estar donde se producen los problemas, hay que escuchar a quien los sufre, que la atención primaria como estrategia requiere el trabajo en el barrio, de los equipos, con toda la calidad y la red de complejidad que lo respalde; si no, no sirve, es solo salud pobre para pobres, retomando en estos conceptos a Mario Testa. O cuando no tenés certeza de algo que no te avergüence decir: no sé qué hacer o invitá a otros a construir la solución que seguro aparece algo que te sorprende y supera tu capacidad individual, o también planteaba que la descentralización es un proceso continuo que no debe entenderse como delegación, que tiene momento de centralidad y centralizados.



Maltrato



-¿Cómo pasamos de los aplausos al maltrato hacia los trabajadores de la salud?



-El maltrato también ocurría, antes lo que pasa es que no era noticia. Lo hemos abordado nosotros en mucha situaciones, hemos construido estrategias con especialistas para tratar las situaciones de violencia en los hospitales, lo cierto es que como sociedad estamos atravesando un momento en que por lo general la palabra es algo muy difícil de lograr, nos cuesta entendernos, comunicarnos, y cuando no podemos buscamos formas de presión que justamente generan más violencia. Las instituciones de salud no están por fuera de esto, no están exentas de esto, no justificamos la violencia, ni creo que deba aceptarse pero entiendo que no es una cuestión de salud, sino de una problemática mucho más integrada y que requiere respuestas más amplias que del sector salud.