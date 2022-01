Alerta: exhibicionista pasea desnudo en camioneta en Venado Tuerto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un joven de unos 25 años que circula por las calles de la ciudad del sur provincial a bordo de una chata doble cabina, color gris. Según el relato de algunas mujeres, viaja sin ropa y “manoseándose”.

Por Santiago Balague

Luján, una vecina de 62 años, hizo público un hecho que le tocó vivir en las últimas horas, cuando se cruzó con un muchacho de unos 25 años que iba a bordo de una chata doble cabina, color gris, sin ropa y “manoseándose” los genitales. Esta situación generó alerta en las mujeres para evitar ser víctimas de este acosador.



“En horas de la mañana de este jueves, yo venía del médico y veo una chata parada en la puerta de mi casa, color gris, no muy moderna. En su interior había un joven de unos 24 o 25 años que me habla y, como no le entiendo, me acerco. Me pregunta si sabía de una modista y cuando le voy a indicar, veo que estaba completamente desnudo y manoseándose”, contó ofuscada la mujer.



“Es importante que las mujeres estén atentas. Es la primera vez que me pasa algo así y es una sensación horrible, una falta total de respeto”, expresó Luján.



Los nervios y la angustia que vivió en ese instante le impidieron poder tomar los datos de la patente. De todos modos, es necesario que “las mujeres estén atentas para no tener que atravesar esta experiencia desagradable”, indicó, mostrando temor de que esta persona pueda ocasionar algún daño mayor a alguna chica.