Línea directa: "El 0800 y la interminable musiquita", "Políticos capacitados" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.01.2022 - Última actualización - 18:22

18:20

Ser como niños

MARÍA ROSA LAZARTE

"Ser como niños... ¿qué es exactamente? Es imposible saber en qué cualidades de la niñez pensó Jesús cuando dijo tal cosa, pero sin dudas les dio a los niños un valor enorme, especial, diferente a lo esperado en ese entonces (¿y ahora?). Crecer... sumar años y experiencia... madurar... ¿solo para enterarnos de que hay algo tan valioso en la infancia, que nunca debimos perder? ¿Será que es preciso recordar nuestros primeros años de vida, para revalorizar lo que fuimos?, ¿y seguidamente dar nuevo sentido a lo que somos ahora? Porque no es poca cosa lo que está en juego...

Me acerco a los niños, me pongo a su altura, juego con ellos, los observo, los imito, los escucho, intento ver lo que ven, entender lo que entienden ¡reír de lo que ríen! Porque eso que ellos tienen yo también lo tuve alguna vez, y quizás es cuestión de avivar los recuerdos, de animarse a destapar el alma otra vez, despertar las emociones, rescatar el valor de lo genuino, SER. Entonces, Jesús dijo: "Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos' ". Mateo 18:3.

El 0800 y la interminable musiquita

CARLOS ALBINO MUÉS

"Los clientes de las empresas de cable, telefonía y/u otros rubros que se escudan en un 0800 creen que somos las cobras que el flautista seduce con su música. Llamar a un 0800 significa escuchar una incesante melodía, que cambia de ritmos de mayor a menor, pero es idiotizante la mayoría de las veces. A las personas mayores nos cuesta esperar. Nuestro crédito de vida es escaso y lo perdemos de esta vil manera, sin resolución al problema. Intentar que nos reciba un humano es una utopía de otro planeta. En otros países, los clientes son tratados como corresponde con prontitud y eficacia. Los directivos o quienes tienen el poder deberían tenerlo en cuenta. Gracias al diario, como siempre".

Picaduras de alacranes: ¿qué hacer?

ELSA

"Mi preocupación es que nos enteramos de que aquí en barrio Sur, cada día hay más niños que son picados por alacranes. Por favor, yo sé que el diario cumple una función muy importante y se ha extendido, justamente explicando sobre lo que hay que hacer, cómo hay que actuar; pero todo es poco y especialmente tratándose de chicos. Por favor: a los médicos que actúan en estas emergencias, que sean muy claros, para que los papás y los abuelos podamos actuar con precisión. Muchas gracias por el espacio".

Adrenalina extrema

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Cerca de la Frontera en Pinamar se repiten como todos los años en temporada los mismos accidentes, por no respetar las indicaciones de tránsito y otras de convivencia, en lugares turísticos. Muchos de ellos (no todos) eligen las armas para suicidarse, cuatriciclos, UTV, potentes camionetas 4x4, que vemos en todas las publicidades, donde se destacan sus bondades, entre ellas la velocidad en diversos terrenos. Estos pilotos de prueba con vocación suicida no respetan nada; son un combo de adrenalina, estupidez, poder, esnobismo, vedetismo, imprudencia, impericia e impunidad tan características en nuestra idiosincrasia. Estos son los intrépidos con acceso a la compra de los tan mentados vehículos, que dicen ir a disfrutar de la playa, en algunos casos alcoholizándose y cometiendo cuanta torpeza puedan. El cielo es lindo verlo como un paisaje, no ser parte de él. Tengan al menos compasión por la vida del prójimo y la ustedes mismos".

Políticos capacitados

UN LECTOR

"Creo que tanto el Estado provincial como el nacional deberían ser tomados con más seriedad por los políticos. No se puede nombrar personas sin conocimiento administrativo en los cargos públicos. Y no tiene que ver con que sean profesionales o no, sino a que sepan de actos administrativos. No cualquiera sabe que debe regirse por normas de procedimiento estricto respecto del manejo de la cosa pública. Escuché decir a una funcionaria política que con esta burocracia no se puede manejar la provincia. Lo que debe entender esa funcionaria es que por muchas razones hay tantos procedimientos burocráticos. Fundamentalmente para que no hagan los políticos lo que no deben hacer, y por sobre todo para que no cometan ilícitos. Por esa razón, dos meses antes de tomar el cargo, o en los dos meses posteriores a asumirlo, deberían asistir a una capacitación intensiva de lo que deben y lo que no deben hacer en la función pública".

****

Llegan cartas

La razón para vacunarse

MARCOS BENAVÍDEZ

Cito estas palabras que me llegaron: estoy vacunado (2 dosis) y no sé qué contiene, ni esta vacuna, ni las que me pusieron de niño, ni lo que tienen los hot dogs, ni la receta secreta de la famosa bebida gaseosa, o Dr. Peper o tratamientos para el cáncer, el HIV, la poliartritis o las vacunas para bebés o niños.

No sé qué hay en la tinta para tatuajes, vapeo, botox y rellenos, o todos los ingredientes de mi jabón o shampoo o incluso desodorantes. No sé el efecto a largo plazo del uso del teléfono celular o si el restaurante en el que acabo de comer realmente usó alimentos limpios y se lavó las manos el cocinero.

Hay muchas cosas que no sé y que nunca sabré ...

Solo sé una cosa: la vida es corta, muy corta y todavía quiero hacer algo más que ir a trabajar todos los días o quedarme encerrado en mi casa. Todavía quiero viajar y abrazar a la gente sin miedo y encontrar una pequeña sensación de la vida que llevábamos antes.

De niño y de adulto me han vacunado contra las paperas, el sarampión, la poliomielitis, la varicela y muchas otras infecciones virósicas. Mis padres y yo confiamos en la ciencia y nunca tuvimos que sufrir o transmitir ninguna de las enfermedades mencionadas. Y estoy vacunado, no para complacer al gobierno sino: para no morir de Covid-19; no requerir una cama de hospital si me enfermo; abrazar a mis seres queridos; para ayudarme a viajar más fácilmente; para vivir mi vida; ver y abrazar a mi familia y amigos; para que el Covid-19 sea un recuerdo antiguo; para protegernos; para empezar a vivir otra vez.

Por amor al prójimo y por amor propio: la vacuna salva. Elijo seguir creyendo en la ciencia. ¡Doy fe de eso!